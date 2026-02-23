Quedan más de 100 días para el comienzo del Mundial 2026 y ahora la Selección de Ecuador se acaba de enterar que tiene un nuevo rival. El equipo nacional comparte grupo con Curazao, Costa de Marfil y Alemania, pero ahora todo cambia para ‘La Tri’.

Se acaba de revelar que Curazao tiene un nuevo entrenador a menos de 4 meses para jugar el Mundial 2026. El DT Dick Advocaat renunció a su cargo por problemas familiares, relacionados con la salud de su hija, y esto pone a un nuevo técnico en el rival de ‘La Tri’.

Fred Rutten, entrenador neerlandés ex PSV, será el nuevo técnico de Curazao para el Mundial. Su última experiencia fue en 2023 cuando llegó a ser interino en 1 partido del PSV. Por lo cual, llega sin una “gran experiencia” reciente para enfrentar a ‘La Tri’.

Es el primer mundial en la historia de Curazao y ahora recibe un cambio en sus estructuras que puede mover todo para la cita. Dick Advocaat estuvo en las Eliminatorias con su equipo y también prometía hacer un gran Mundial con una generación histórica

Dick Advocaat renunció a la Selección de Curazao. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, el partido entre Curazao y Ecuador ya estaba “caliente” en la previa del Mundial, porque el DT Dick Advocaat había declarado que “no conocía a ningún jugador de la Selección de Ecuador“. Siendo la generación más “famosa” de ‘La Tri’ a nivel Mundial.

Publicidad

Publicidad

Los números de Dick Advocaat como DT de la Selección de Curazao

ver también La preocupante imagen de Kendry Páez y el alarmante primer diagnóstico de su lesión

Dick Advocaat dirigió a Curazao en un total de 19 partidos entre todas las competencias. El entrenador neerlandés de 78 años sumó con su equipo un total de 11 victorias, 6 empates y tan solo 2 derrotas.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador ante Curazao?

La Selección de Ecuador estará enfrentando a Curazao el 20 de junio de 2026 desde las 19H00 (EC). El partido se disputará en Kansas. Este encuentro también es clave para la intención de ambas selecciones en sus intenciones de avanzar a los 16vos de final.

Encuesta¿Con este cambio, cómo le irá a Ecuador ante Curazao? ¿Con este cambio, cómo le irá a Ecuador ante Curazao? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: