“Él quiso pagar, pero le dije que no”: La historia del barbero que no le cobró 100 dólares a James Rodríguez

Pisó suelo norteamericano, se hizo oficial que va a jugar con Minnesota United FC en la MLS y de inmediato causó impacto sin haber debutado. James Rodríguez se encontró con José Alberto Jaramillo, y sin conocerlo, decidió confiar en sus servicios como barbero. El encuentro empezó a sumar miles de reproducciones en redes sociales, así que BOLAVIP se puso en la tarea de averiguar todos los detalles al respecto.

“Diría que nada es fácil en la vida, hermano, pero con disciplina y constancia, todo se puede lograr”, le empezó contando José Alberto Jaramillo a BOLAVIP sobre los 14 años que lleva trabajando como barbero en Estados Unidos para que se diera el tan esperado encuentro con James.

Minnesota United FC decidió hacer la pretemporada en California y Jaramillo no dudó en ir al hotel donde estaba James Rodríguez con sus nuevos compañeros. Logró lo que muchos aficionados hubieran querido, una foto con el ’10’ de la Selección Colombia, pero él fue más allá, le ofreció sus servicios y la humildad del volante colombiano salió a la luz.

El barbero que no quiso cobrarle 100 dólares a James lo contó todo

José Alberto Jaramillo pudo cortarle el pelo a James Rodríguez. (Foto: cortesía del entrevistado)

José Alberto Jaramillo llegó a la cita pactada por James Rodríguez y tan solo tuvo que esperar 30 segundos para que la sencillez del mediocampista dijera presenta.

-¿Cuáles fueron los detalles del encuentro con James que no se ven en el video?

-Estaba en el segundo piso del hotel y James estaba en el primer piso. Me asomé y él ya estaba buscándome. Fue cuando le dije James y él se subió las escaleras y nos fuimos para arriba a los cuartos. Le mencioné a James que apenas me habían operado de la rodilla y él, muy amablemente, le dijo a su fisioterapeuta: ‘Ayúdale con su maleta porque él no puede levantar cosas por la rodilla’. Eso se me hizo muy lindo de su parte, ¿me entiendes? La humildad de una persona que escuchó mi tema y eso se le admira mucho.

José Jaramillo fue operado de la rodilla tras una rotura de meniscos. (Foto: cortesía del entrevistado)

-¿Qué corte le pidió James?

-Él nada más me pidió que le limpiara aquí y que le dejara lo de atrás como en V, pero desvanecido todo. Y pues sí, fue algo rápido. No hubo tanto chiste en poderle hacer lo que él me pidió.

-¿Cómo es el tema del pago de los jugadores por sus cortes?

–Cobro de 100 dólares para arriba por jugador. Con James, él quiso pagar, pero le dije que no. También cuando le corté a su fisioterapeuta, él también quiso pagar y le dije que no. Creo que ellos entendieron el tema que a mí no me importa el dinero, prefiero una amistad genuina, ¿me entiendes? Y ahí fue donde me dijo James que le gustaría mantener contacto conmigo: ‘Asegúrate que nos des tu información porque te vamos a seguir viendo’. Y sé que eso habla diferente de una persona que no nada más piensa en el dinero. De que le podría haber cobrado una buena cantidad, obvio, pero no veo las cosas así.

