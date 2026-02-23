Exclusivo Bolavip: El tiempo de recuperación y la verdadera lesión que tiene Kendry Páez

Kendry Páez encendió todas las alarmas en la Selección de Ecuador y en River Plate por las primeras especulaciones de su lesión. Bolavip pudo averiguar que lesión tendría Páez y cuánto sería su tiempo de recuperación. Con la Copa del Mundo prácticamente a la vuelta de la esquina.

Según pudo saber Bolavip, Kendry Páez sufre un esguince leve en el hombro y el jugador ecuatoriano estaría fuera por al menos 2 semanas o hasta 3. Por lo cual, el Mundial y su primer semestre con la camiseta de River Plate no correría ningún riesgo.

En el pasado partido ante Vélez, Kendry Páez dejó una gran imagen cuando entró a la cancha. Con el ecuatoriano en cancha, fueron los mejores momentos de River, incluso el ex Independiente del Valle estuvo muy cerca del gol con un gran remate.

En las próximas horas se emitiría un comunicado oficial de River Plate aclarando qué lesión tiene Kendry Páez y cuánto es su tiempo de recuperación. En el club ‘Millonario’ hay una importante crisis de lesiones, puesto que, jugadores como Juan Fernando Quintero y Franco Armani también salieron con molestias.

Kendry Páez jugó en River ante Vélez. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, Kendry Páez también estaba jugando uno de sus mejores partidos en los últimos meses hasta que llegó la lesión. Los aficionados de River se mostraron muy contentos con lo poco que pudo demostrar y tienen “confianza” para lo que se viene.

El contrato de Kendry Páez con River

Kendry también tiene una cláusula de salida de River si no juega el 50% de los partidos en este semestre, no obstante, una lesión lo cambia todo. Aunque al final su continuidad seguirá dependiendo de lo que decida River y también del plan de Chelsea.

Los partidos que Kendry Páez ha jugado con River Plate

Kendry Páez solo ha tenido participación con River Plate en 2 partidos, y eso no alcanza ni para sumar 45 minutos, puesto que, entre ambos encuentros apenas llega a los 44 minutos en cancha. Ahora su vuelta podría darse a finales del mes de marzo.

