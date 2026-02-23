La Selección Colombia jugará dos nuevos partidos amistosos en la fecha FIFA de marzo. El equipo de Néstor Lorenzo estará enfrentando a Croacia y Francia. Por lo cual, ahora se revela que el DT ya tendría a sus primeros “bloqueados” para jugar estos encuentros.

Entre los primeros bloqueados del DT sí está James Rodríguez que todavía no ha jugada en este 2026. También se destaca el nombre de Jhon Arias, que no viene con una gran regularidad. Otro nombre, de acuerdo a Pipe Sierra, es Álvaro Montero, que viene haciendo un gran año en Vélez.

Esta será la última pre-lista de la Selección Colombia antes de jugar el Mundial 2026. Es la última oportunidad para que otros jugadores logren convencer al DT y se metan en la Copa del Mundo. Después de estos amistosos, ya se vienen los partidos del Mundial 2026.

De esta lista de “bloqueados” aún hay jugadores que no llegarán al Mundial 2026, ni a estos amistosos. Se arma un gran conglomerado de jugadores, pero no todos son convocados. Lorenzo solo probará a futbolistas en ciertas posiciones específicas.

La Selección Colombia viene de vencer a Nueva Zelanda en un partido amistoso. (Foto: GettyImages)

¿Quiénes son los “bloqueados” de Colombia?

De acuerdo a la revelación de Pipe Sierra y varios medios colombianos estos serían los jugadores convocados de la Selección:

6 Arqueros

Camilo Vargas, David Ospina, Álvaro Montero Juan Castillo, Devis Vasquez, Jordan García

4 Laterales Izquierdos

Johan Mojica, Álvaro Angulo Deiver Machado, Cristian Borja

4 Laterales Derechos

Daniel Muñoz, Santiago Arias Andrés F. Román, Mateo Castillo

8 Centrales

Yerry Mina, Dávinson Sanchez, Jhon Lucumi, Willer Ditta Yerson Mosquera, Carlos Cuesta, Juan Cabal, Jhohan Romaña

12 Volantes Primera Linea

Jefferson Lerma, Richard Ríos, Juan Portilla, Nelson Deossa Gustavo Puerta, Kevin Castaño, Jhon Solís, Rafael Carrascal Jorman Campuzano, Sebastián Gómez, Eduard Atuesta, Jorge Carrascal

6 Volantes Ofensivos

James Rodríguez, Jhon Arias, Juanfer Quintero Yaser Asprilla, Johan Rojas, Jordan Barrera

6 Extremos

Luis Díaz, Carlos Andrés Gómez, Johan Carbonero Kevin Serna, Jaminton Campaz, Marino Hinestroza

6 Delanteros

Luis Suarez, Jhon Córdoba, Dayro Moreno, Rafael Santos Borré, ‘Cucho’ Hernández, Roger Martínez

Jhon Durán no está entre los “bloqueados”

Tras mudarse a jugar en Rusia, Jhon Durán sigue sin formar parte de la Selección Colombia. El colombiano se aleja de los focos y ahora aparece más lejos de ser convocado para un regreso. Al no estar ni entre los ‘bloqueados’ a poco del Mundial se ve casi imposible que llegue.

¿Cuándo jugará Colombia contra Francia y Croacia?

La Selección de Colombia jugará el 26 de marzo contra Croacia, y el 29 de marzo contra Francia.

