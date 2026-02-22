Llegó a más de 1.7 millones de vistas: La agresión de Villa a un amigo de James que lo dejaría sin Mundial

La carrera por ganarse un puesto en la lista de convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026 está que arde y uno de los jugadores que mejor está jugando pudo haber perdido muchos puntos a favor. Sebastián Villa agredió a un amigo de James Rodríguez y se quedaría sin ir a la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

Luego de conocerse que al entrenador Néstor Lorenzo le habrían dado la aprobación desde la Federecación Colombiana de Fútbol para convocar a Villa a pesar de la acusación que recibió por violencia de genero, la posible convocatoria del extremo empezó a sonar con fuerza. Pero…

Independiente de Rivadavia enfrentó a Independiente de Avellaneda por la sexta fecha de la Liga Argentina y allí se iba a dar el encontronazo de Sebastián Villa con uno de los mejores amigos de James Rodríguez en la Selección Colombia. ¿Qué fue lo que pasó?

Video: La agresión de Sebastián Villa a Santiago Arias que lo dejaría sin Mundial

El empujón de Sebastián Villa a Santiago Arias. (Foto: X / @golcaracol)

Santiago Arias y Sebastián Villa fueron a disputar un balón dividido al borde de la cancha durante la victoria 3-2 de Independiente de Rivadavia a Independiente. Al extremo no le gustó como entró su compatriota y lo empujó por la espalda. Luego, volvió a empujarlo antes de que se reanudara el juego y su agresión llegó a más de 1.7 millones de vistas en Instagram. ¡Video!

La amistad de James Rodríguez con Santiago Arias

Tal es la cercanía de James Rodríguez con Santiago Arias que han pasado en varias oportunidades vacaciones con sus familias y, recientemente, se hizo viral un video haciendo juntos un baile tendencia en redes sociales. Con este contexto, ¿se quedará Sebastian Villa sin ir al Mundial 2026 tras agredir a un amigo del capitán de la Selección? Ese misterio estará por revelarse.

