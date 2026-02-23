Chelsea quiere seguir fichando a jugadores ecuatorianos y ahora se reveló que un nuevo jugador tricolor interesa al gigante de Londres. El club ya tiene en Moisés Caicedo a una de sus grandes figuras y ahora vuelve a ver al mercado ecuatoriano junto a otros equipos de la Premier League.

De acuerdo a la información de Graame Bailey, Chelsea está sondeando una opción de compra para Patrik Mercado. La joven estrella de Independiente del Valle se quedó en Ecuador para este semestre, pero lo más probable es que termine cambiando de equipo tras el Mundial.

No solo Chelsea está interesado en el jugador ecuatoriano, otros clubes de la Premier League también van por su fichaje. Equipos como Brighton, Bournemouth y Fulham también monitorean al jugador ecuatoriano para un posible fichaje.

Mercado viene en planes de diferentes equipos de la Premier League y también se metió en planes de Sevilla. El equipo español estuvo a nada de ficharlo, pero no logró liberar cupos para jugadores extranjeros y por eso no lo pudo contratar en el mercado de enero.

Mercado es titular en Independiente del Valle. (Foto: Imago)

Las siguientes semanas serán claves para el futuro de la joya ecuatoriana. Mercado, con regularidad, seguramente estará en la lista de Beccacece para jugar el Mundial 2026. Ya el DT lo ha convocado para los últimos amistosos y también encuentros de Eliminatorias.

El valor de mercado de Patrik Mercado

Ahora mismo, Patrik Mercado tiene un valor de mercado de 5.5 millones de dólares. Por lo cual, si termina saliendo el ecuatoriano dejará a Independiente del Valle una nueva venta millonaria. El delantero ecuatoriano todavía tiene contrato en IDV hasta 2027.

Los ecuatorianos que ha comprado Chelsea

Chelsea fichó a tres jugadores ecuatorianos en los últimos años. Se hizo con la contratación de Moisés Caicedo, Kendry Páez y también Deinner Ordóñez. Los 3 jugadores ecuatorianos pertenecen al club, y no se descarta que lleguen más a ‘La Tri’.

