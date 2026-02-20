Es tendencia:
El sorpresivo equipo dónde mandaron a Jeremy Arevalo

Jeremy Arevalo venía sin minutos en el Stuttgart de Alemania y este fin de semana el ecuatoriano apareció en otro equipo con miras al Mundial.

Por Gustavo Dávila

Jeremy Arevalo reapareció en nuevo equipo ¿dejó Europa? Foto: Getty
Jeremy Arevalo es uno de los jugadores que se metió en la Selección de Ecuador con miras al Mundial 2026, su arranque en el Stuttgart fue marcado por falta de minutos y el club alemán lo mandó a otro equipo.

El Stuttgart, por decisión del cuerpo técnico, lo mandó a Arevalo al Stuttgart II, división sub 21 del cuadro de la Bundesliga. Lejos de verlo como un retroceso, Jeremy Arevalo debutó con un gol y una asistencia este viernes.

Arevalo venía con apenas 17 minutos en la Bundesliga y también quedó fuera de las últimas dos convocatorias recientes, por lo que para que tenga minutos lo mandaron a la filial.

El DT Sebastián Hoeneb explicó que su inclusión en la categoría juvenil responde a que confiaban en una adaptación más rápida de la segunda división de España a la primera de Alemania.

Jeremy Arevalo venía de ser titular indiscutible en Racing de Santander, dónde anotó 8 goles en 18 partidos. En la Selección de Ecuador tuvo su debut en el amistoso contra Canadá.

¿Cuánto costó la transferencia de Jeremy Arévalo?

La llegada de Arévalo a Alemania se da mediante el pago de su cláusula de rescisión. El jugador ecuatoriano abandona Racing por una venta que supera los 7 millones de euros. Dejando así un ingreso millonario para el club español, que actualmente juega en Segunda Categoría.

Jeremy Arevalo – debut Stuttgart. Foto: Getty

En resumen

  • Jeremy Arévalo debutó con un gol y una asistencia en el Stuttgart II este viernes.
  • El futbolista ecuatoriano sumaba apenas 17 minutos jugados en la Bundesliga antes del descenso.
  • Arévalo llegó al fútbol alemán tras anotar 8 goles en 18 partidos con el Racing de Santander.
Gustavo Dávila
