Barcelona SC lo extraña, pero así le va a Octavio Rivero en la U de Chile: “El peor fichaje…”

Octavio Rivero fue uno de los mejores jugadores de Barcelona SC entre 2024 y 2025, siempre y cuando estuvo “sano” de las lesiones. Ahora el delantero uruguayo se fue “peleando” con la actual directiva para fichar por la U de Chile. Las cosas no pudieron salir peor en este comienzo para el goleador.

Resulta que Rivero tiene una importante dolencia en su rodilla, y ya en Chile lo tildan del “peor fichaje” de la U. La ‘Iguana’ estará fuera de las canchas por al menos los próximos 4 meses. Siendo un “fiasco total” su regreso a Chile y su estreno con la U.

En el 2025 también se perdió varios encuentros con Barcelona SC y todos por lesión. Pese a eso, cuando entraba a la cancha marcaba la diferencia para el equipo ecuatoriano. Con los nuevos delanteros que tiene el club en esta temporada, las comparaciones son inevitables.

No obstante, si Rivero se hubiera quedado en Barcelona SC, los amarillos también lo hubieran perdido. Puesto que, el problema en la articulación del delantero no es reciente, sino más bien un problema de larga data que viene arrastrando en los últimos meses.

Octavio Rivero solo ha jugado minutos con la U de Chile. (Foto: Imago)

En Barcelona SC reemplazaron a Octavio Rivero con jugadores como Sergio Núñez y Darío Benedetto. El ‘Pipa’ ya respondió con goles a César Farías, puesto que, este fin de semana anotó el tanto que le dio la victoria a su club contra Técnico Universitario.

Los números de Octavio Rivero en la U de Chile

En lo que va de temporada con la U de Chile, Octavio Rivero suma un total de 92′ minutos en apenas 2 partidos. El ex jugador de Barcelona SC no ha marcado goles ni ha dado asistencias. Por lo cual, su paso ya es calificado como uno de los “peores” por los hinchas.

En síntesis:

Octavio Rivero estará fuera de las canchas por al menos 4 meses por una lesión.

estará fuera de las canchas por al menos por una lesión. El delantero registra 92 minutos jugados en 2 partidos con la U de Chile .

jugados en 2 partidos con la . Barcelona SC reemplazó al atacante uruguayo con Sergio Núñez y Darío Benedetto esta temporada.

