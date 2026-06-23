Emelec se llevaría a un histórico de Barcelona en pleno Mundial

Emelec sigue sumando candidatos a refuerzos y ahora ha sumado a un histórico de Barcelona entre sus opcionados.

Emelec no descansa por la para del Mundial 2026 y sigue preparando el plantel para el segundo semestre. Los azules tendrían cerca de cerrar a un histórico de Barcelona para la LigaPro.

Los azules estarían cerca de fichar a Javier Burrai como su nuevo arquero, según información del periodista Javier Ruíz. El arquero regresaría al fútbol ecuatoriano luego de tres años.

Actualmente en Sarmiento de Argentina, el portero podría regresar al país luego de haber sido figura y campeón con Barcelona SC en lo que sería uno de los camisetazos más grandes de los últimos años.

Javier Burrai fue sondeado por Independiente del Valle el año pasado pero por temas económicos no fue posible su regreso. En Barcelona cobraba cerca de 50 mil dólares al mes.

Otros refuerzos que suenan son un defensor, un volante creativo, un lateral y un extremo. Emelec cerró la primera mitad del año saliendo con las justas de puestos de descenso.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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