Polémica en Emelec por declaraciones de Nasuti sobre los jugadores: “Es lo que hay”

En redes se ha hecho viral un video de Christian Nasuti hablando de forma algo despectiva del plantel de Emelec y de Luis Fragozo.

Emelec vuelve a sumar más intranquilidad a su ya delicado presente deportivo, y es que en redes sociales se ha viralizado unas declaraciones de Christian Nasuti, su actual entrenador, con unos comentarios negativos de sus jugadores y en especial de Luis Fragozo.

Luego de la derrota 2-1 contra el Deportivo Cuenca, Nasuti fue esperado en los exteriores por unos hinchas de Emelec, sin saber que estaba siendo grabado dijo: “Es lo que hay”, al ser preguntado por el rendimiento del plantel.

La declaración más polémica llegó luego cuando los aficionados le pidieron que alinee a Luis Fragozo de titular: “Fragozo te da 40 minutos y muere, cada partido que inicia te da medio tiempo nada más”.

Para muchos hinchas, estas declaraciones solo ahondan el mal momento y la confianza del equipo, así como hace que el DT argentino pueda ponerse al camerino en contra.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

“Es el equipo que hay”

“Fragozo te da 40 minutos y muere, cada partido que inicia te da medio tiempo nada más”

Increíble lo que dice Cristian Nasuti, se va a romper el camerino y aparte el equipo tiene cero futbol.

La culpa es toda de José David Jiménez por dejarlo como técnico. pic.twitter.com/VH3MefV9PY — Toni 🇪🇨 (@tonicse22) July 28, 2026

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En resumen