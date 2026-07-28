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Polémica en Emelec por declaraciones de Nasuti sobre los jugadores: “Es lo que hay”

En redes se ha hecho viral un video de Christian Nasuti hablando de forma algo despectiva del plantel de Emelec y de Luis Fragozo.

Polémica en Emelec por declaraciones de Nasuti sobre los jugadores: "Es lo que hay"
Polémica en Emelec por declaraciones de Nasuti sobre los jugadores: "Es lo que hay"

Emelec vuelve a sumar más intranquilidad a su ya delicado presente deportivo, y es que en redes sociales se ha viralizado unas declaraciones de Christian Nasuti, su actual entrenador, con unos comentarios negativos de sus jugadores y en especial de Luis Fragozo.

Luego de la derrota 2-1 contra el Deportivo Cuenca, Nasuti fue esperado en los exteriores por unos hinchas de Emelec, sin saber que estaba siendo grabado dijo: “Es lo que hay”, al ser preguntado por el rendimiento del plantel.

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La declaración más polémica llegó luego cuando los aficionados le pidieron que alinee a Luis Fragozo de titular: “Fragozo te da 40 minutos y muere, cada partido que inicia te da medio tiempo nada más”.

Para muchos hinchas, estas declaraciones solo ahondan el mal momento y la confianza del equipo, así como hace que el DT argentino pueda ponerse al camerino en contra.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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En resumen

  • Cristian Nasuti generó una fuerte polémica en el entorno de Emelec tras lanzar controvertidas declaraciones sobre el nivel del plantel.
  • La frase “es lo que hay” desató duras reacciones entre los hinchas ‘eléctricos’ y la prensa deportiva en pleno desarrollo de la LigaPro.
  • Las palabras del exdefensor y referente ‘azul’ abren el debate sobre la verdadera capacidad competitiva y la planificación institucional del club guayaquileño.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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