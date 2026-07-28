¡Última hora! Emelec podría despedir a Cristian Nasuti y contratar a este nuevo DT

Emelec volvió a perder en la LigaPro y eso significa más problemas para un Cristian Nasuti que no deja de ser cuestionado en el club azul. El entrenador argentino no le ha encontrado la vuelta a los resultados en este segundo semestre y su futuro pende de un hilo.
De acuerdo a la información de Javier Alava en KCH Radio, la Comisión Deportiva de Emelec se reunirá en los siguientes días y definirá si Nasuti se queda al mando del club azul. El DT tuvo un buen comienzo, pero ahora suma 3 partidos sin poder ganar.
Además, se reveló que el nombre de Norberto Araujo empezó a ganar fuerza en la interna del club. Por lo cual, el ex entrenador de Aucas y Deportivo Cuenca podría dar el salto al Astillero y dirigir a su primer grande en el fútbol ecuatoriano, si todo se da.
Araujo es uno de los entrenadores que más ha gustado en el fútbol ecuatoriano, y ha llevado a proyectos conflictivos y en problemas como los del Cuenca y Aucas a pelear arriba en la tabla de posiciones. Al primero lo metió en Sudamericana y al segundo lo tenía siguiendo a Independiente del Valle.
Araujo se fue de Aucas recientemente porque el club de la capital no le pudo inscribir a los fichajes y eso afectó el rendimiento en este segundo semestre. El entrenador ahora mismo está libre y esperando ofertas para seguir con su carrera en este mismo año.
Los números de Nasuti como DT de Emelec
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Desde que lo designaron como entrenador ya fijo de Emelec, Nasuti ha dirigido un total de 6 encuentros, todos por LigaPro. El entrenador suma 1 victoria, 3 empates y 2 derrotas. Su objetivo en este semestre es clasificar al ‘Bombillo’ a un torneo internacional.
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Datos clave:
- Cristian Nasuti tambalea como DT de Emelec tras tres partidos sin ganar.
- Norberto Araujo surge como opción para dirigir a Emelec si sale Nasuti.
- 1 victoria, 3 empates y 2 derrotas es el saldo de Nasuti en Emelec.