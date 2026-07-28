¡Última hora! Emelec podría despedir a Cristian Nasuti y contratar a este nuevo DT

El nuevo técnico que suena para Emelec en medio de todos los rumores sobre Cristian Nasuti.

Emelec volvió a perder en la LigaPro y eso significa más problemas para un Cristian Nasuti que no deja de ser cuestionado en el club azul. El entrenador argentino no le ha encontrado la vuelta a los resultados en este segundo semestre y su futuro pende de un hilo.

De acuerdo a la información de Javier Alava en KCH Radio, la Comisión Deportiva de Emelec se reunirá en los siguientes días y definirá si Nasuti se queda al mando del club azul. El DT tuvo un buen comienzo, pero ahora suma 3 partidos sin poder ganar.

Además, se reveló que el nombre de Norberto Araujo empezó a ganar fuerza en la interna del club. Por lo cual, el ex entrenador de Aucas y Deportivo Cuenca podría dar el salto al Astillero y dirigir a su primer grande en el fútbol ecuatoriano, si todo se da.

Araujo es uno de los entrenadores que más ha gustado en el fútbol ecuatoriano, y ha llevado a proyectos conflictivos y en problemas como los del Cuenca y Aucas a pelear arriba en la tabla de posiciones. Al primero lo metió en Sudamericana y al segundo lo tenía siguiendo a Independiente del Valle.

Araujo se fue de Aucas recientemente porque el club de la capital no le pudo inscribir a los fichajes y eso afectó el rendimiento en este segundo semestre. El entrenador ahora mismo está libre y esperando ofertas para seguir con su carrera en este mismo año.

Publicidad

Los números de Nasuti como DT de Emelec

Desde que lo designaron como entrenador ya fijo de Emelec, Nasuti ha dirigido un total de 6 encuentros, todos por LigaPro. El entrenador suma 1 victoria, 3 empates y 2 derrotas. Su objetivo en este semestre es clasificar al ‘Bombillo’ a un torneo internacional.

Encuesta¿Debe Emelec ir por Norberto Araujo? ¿Debe Emelec ir por Norberto Araujo? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave: