¿No lo valoran? Flamengo usaría a Gonzalo Plata como “moneda de cambio” para otro fichaje

Aunque fue el mejor jugador de Ecuador en el Mundial 2026, Gonzalo Plata podría irse a este equipo.

Gonzalo Plata fue de lo mejor de Ecuador en el Mundial 2026, pero de manera sorpresiva ahora el ecuatoriano podría dejar Brasil por un destino impensado. El jugador tricolor entraría en una negociación que Flamengo quiere hacer y sería para ponerlo en un intercambio.

Plata es uno de los mejores jugadores de Flamengo y el club brasileño así lo hacía saber durante el Mundial. No obstante, ahora quieren meterlo en una negociación para abaratar costos. Con esto, se asegurarían también un importante fichaje.

De acuerdo a la información que trasciende desde Brasil, Flamengo quiere poner a Gonzalo Plata en la operación para quedarse con Luiz Henrique, extremo brasileño que juega en el Zenit de Rusia. Esto mandaría al ecuatoriano a jugar en este equipo.

Tras su gran Mundial 2026 se especuló con el regreso de Gonzalo Plata a Europa y se habló de equipos como West Ham o Besiktas como interesados en él, pero al final no sería así. Aún no se ha confirmado si el tricolor ve con buenos ojos este movimiento.

Gonzalo Plata fue figura en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Luiz Henrique también estuvo en el Mundial 2026 con Brasil, pero casi no tuvo minutos o pudo destacar. Por lo cual, el extremo es del gusto de Flamengo también por su experiencia en el fútbol brasileño, además sería un fichaje estelar para la Copa Libertadores.

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El valor de mercado de Gonzalo Plata

Gonzalo Plata ahora mismo tiene un valor de mercado de 9 millones de euros. El futbolista ecuatoriano, para Flamengo, está por encima de los 20 millones y ese sería el valor que pondrían como base si lo quieren meter en una operación de intercambio.

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