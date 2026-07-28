Gustavo Álvarez llegó a Liga de Quito y empiezan los rumores de fichajes, uno de los nuevos posibles refuerzos es campeón con Boca Juniors.

Liga de Quito y su nuevo entrenador Gustavo Álvarez analizan ya el armado del plantel para el segundo semestre. A la ola de nombres que aparecen como opciones, se suma ahora un ex campeón con Boca Juniors.

Según Radio La Red de Argentina, Nicolás Orsini fue ofrecido a Liga de Quito. El delantero argentino se encuentra sin equipo y ya estuvo en las opciones para Emelec este mismo 2026.

Dejó Platense el año pasado y desde ahí no ha encontrado club, en Emelec lo descartaron para ir por el fichaje de José Neris y Luca Klimowicz. En Liga de Quito en la delantera tienen a Deyverson y Michael Estrada.

Orsini no llega con buena racha de goles, en las últimas tres temporadas y media ha defendido la camiseta de Boca, Unión y Platense anotando solo 10 goles en más de 50 partidos.

Para Álvarez, la prioridad es la llegada de otros nombres como Javier Altamirano, Franco Calderón, y Justo Giani, los dos primeros con chances de ser cedidos de la U. de Chile.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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Nicolás Orsini – Boca Juniors 2022. Foto: Getty.

En resumen