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Fue campeón con Boca Juniors y podría ser el nuevo delantero de Liga de Quito

Gustavo Álvarez llegó a Liga de Quito y empiezan los rumores de fichajes, uno de los nuevos posibles refuerzos es campeón con Boca Juniors.

Fue campeón con Boca Juniors y podría ser el nuevo delantero de Liga de Quito
Fue campeón con Boca Juniors y podría ser el nuevo delantero de Liga de Quito

Liga de Quito y su nuevo entrenador Gustavo Álvarez analizan ya el armado del plantel para el segundo semestre. A la ola de nombres que aparecen como opciones, se suma ahora un ex campeón con Boca Juniors.

Según Radio La Red de Argentina, Nicolás Orsini fue ofrecido a Liga de Quito. El delantero argentino se encuentra sin equipo y ya estuvo en las opciones para Emelec este mismo 2026.

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Dejó Platense el año pasado y desde ahí no ha encontrado club, en Emelec lo descartaron para ir por el fichaje de José Neris y Luca Klimowicz. En Liga de Quito en la delantera tienen a Deyverson y Michael Estrada.

Orsini no llega con buena racha de goles, en las últimas tres temporadas y media ha defendido la camiseta de Boca, Unión y Platense anotando solo 10 goles en más de 50 partidos.

Para Álvarez, la prioridad es la llegada de otros nombres como Javier Altamirano, Franco Calderón, y Justo Giani, los dos primeros con chances de ser cedidos de la U. de Chile.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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Nicolás Orsini – Boca Juniors 2022. Foto: Getty.

Nicolás Orsini – Boca Juniors 2022. Foto: Getty.

En resumen

  • Un delantero con pasado campeón en Boca Juniors suena como opción para reforzar el ataque de Liga de Quito en este mercado de pases.
  • La dirigencia del cuadro albo analiza las condiciones de contratación para incorporar un referente de área con experiencia internacional.
  • El cuerpo técnico evalúa las alternativas en la zona ofensiva con el objetivo de elevar el poder de gol del equipo para los retos de la temporada 2026.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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