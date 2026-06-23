La Selección de Ecuador está eliminada del Mundial 2026 antes de jugar contra Alemania

La Selección de Ecuador tiene nueva presión en el Mundial 2026 y es que antes de jugar contra Alemania, está oficialmente eliminada.

La Selección de Ecuador se juega su última vida en el Mundial 2026 contra Alemania el jueves, y si la presión no era suficiente, a día de hoy, los de Sebastián Beccacece están eliminados del Mundial.

Tras la jornada de domingo y lunes, la Selección de Ecuador amanece en el 9no puesto de los mejores terceros. Républica Checa se está quedando con el último lugar de la la clasificación por esta vía.

Los resultados van cambiando jornada a jornada, para buena suerte de Ecuador, Jordania y Senegal no sumaron puntos, caso contrario la ‘Tri’ hubiera caído más al fondo en la tabla de terceros.

La Selección de Ecuador ahora necesita sumar puntos contra los europeos para aspirar a que otros resultados le favorezcan en su intento de clasificación como mejor tercero.

Pos. Selección Grupo PJ Pts DG 1 Sweden F 2 3 0 2 Scotland C 2 3 0 3 Algeria J 2 3 -2 4 Paraguay D 2 3 -2 5 Cape Verde Islands H 2 2 0 6 Belgium G 2 2 0 7 Portugal K 1 1 0 8 Czech Republic A 2 1 -1 9 Ecuador E 2 1 -1 10 Bosnia and Herzegovina B 2 1 -3 11 Panama L 1 0 -1 12 Senegal I 2 0 -3

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana) y cierra contra Alemania el jueves 25 a las 15h00.