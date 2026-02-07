El mercado de pases 2026 sigue dando grandes noticias en el fútbol ecuatoriano. Ahora, como en los viejos tiempos, Barcelona SC y Emelec estuvieron peleando de largo por un fichaje. El ‘Bombillo’ ya lo tenía listo, pero ahora el ‘Ídolo’ se metió y se lo terminó ganando.

Diferentes reportes en Ecuador avisan que Barcelona SC se terminó quedando con el fichaje de Luis Cano. El ‘Ídolo’ se queda con uno de los mejores extremos del campeonato que estaba dispuesto a dejar Aucas a como dé lugar en esta temporada.

El fichaje de Cano por Barcelona SC hizo a los hinchas recordar viejos tiempos de cuando ambos gigantes del ‘Astillero’ peleaban por fichajes. Y es que, Emelec ha vuelto en este mercado y ahora está muy activo contratando a nuevos jugadores de la LigaPro y del extranjero.

Esta nueva novela de mercado también generó la reacción de Cristian Nasuti en Emelec. El director deportivo le bajó tensión a este fichaje avisando que desde el club azul no había intención de fichar a Cano y que al parecer no hubo una oferta sobre la mesa.

La reacción de Nasuti al fichaje de Cano por BSC. (Foto: Captura de pantalla)

En las próximas horas, Barcelona SC estaría presentando a su nuevo jugador y se reveló que Cano firmaría un contrato por más de 4 temporadas. Con este fichaje, el ‘Ídolo’ sigue armando una plantilla competitiva para pelear en esta LigaPro y en la Copa Libertadores.

Los números de Luis Cano en 2025 con Aucas

En la temporada 2025 con la camiseta de Aucas, Nilson Angulo jugó un total de 30 partidos marcando 8 goles y dando 6 asistencias. Es sorpresivo que Aucas lo deje ir y todo se basa en la decisión del jugador. Lleva en cancha un total de 2.122 minutos.

El valor de mercado de Luis Cano

Actualmente, Luis Cano tiene un valor de mercado cercano a los 800 mil dólares. El jugador tenía contrato con el ‘Papá’ hasta finales de 2026 y en las próximas horas se revelaría en qué condiciones se dio la negociación del fichaje para el ‘Ídolo’.

