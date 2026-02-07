Moisés Caicedo viene siendo la gran figura de Chelsea en esta temporada y su mejor jugador en la Premier League. El ecuatoriano no para de recibir reconocimientos en su club, y ahora hasta una leyenda como Eden Hazard le dedicó unas palabras.

A Hazard le preguntaron por Moisés Caicedo y el belga no dudó en ponerlo como el mejor. En una ronda de preguntas rápidas, el ex jugador de Real Madrid reveló que ahora el ecuatoriano es “mejor jugador de la Premier League en este momento”, comentó el belga.

No es la primera vez que llega un reconocimiento de este nivel para Moisés Caicedo, sin embargo, el ecuatoriano aún no ha podido ganar ese “premio” que lo confirme a nivel mundial como uno de los mejores. Tanto a nivel local como internacional se ha quedado cerca de un galardón.

En esta temporada con la camiseta de Chelsea, Moisés Caicedo también vive su temporada más goleadora. El ecuatoriano viene sosteniendo al club en una temporada en la que apuestan por ganar la FA Cup y dar alguna sorpresa en la Champions League.

Tweet placeholder

Hazard es una voz autorizada en Chelsea y para muchos hinchas es la estrella más grande del club en la última década. De ahí que, su reconocimiento a Moisés Caicedo esté pesando tanto a la interna. ‘Niño Moi’ también es una de las compras más caras del club.

Publicidad

Publicidad

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

ver también Michael Estrada dejaría Liga de Quito y sería para protagonizar un camisetazo en la LigaPro

En lo que va de temporada con Chelsea, Moisés Caicedo ya jugó un total de 32 partidos sumando más de 2.600 minutos. El ecuatoriano ha marcado 5 goles y dio 1 asistencia. Ahora mismo el Chelsea se ubica en la quinta posición con 39 puntos y estaría clasificando a Champions League.

Los otros mediocampistas que le han “ganado” a Moisés Caicedo

Cuando Moisés Caicedo ha estado muy cerca de competir por algún premio como el mejor mediocampista, jugadores como Declan Rice o hasta Jude Bellingham se han colocado por delante de él. Para muchos esto es una injusticia por el gran nivel del ecuatoriano.

Encuesta¿Es Moisés Caicedo uno de los mejores del mundo? ¿Es Moisés Caicedo uno de los mejores del mundo? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: