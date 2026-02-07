Este sábado 7 de febrero de 2026 se juega el partido de la historia entre Barcelona SC contra Inter Miami. El ‘Ídolo’ se mide al campeón de la MLS encabezado por Lionel Messi. El 10 argentino estaría jugando su último ‘baile’ en Ecuador.

Barcelona SC sigue con su pretemporada y llega extremadamente motivado a este partido después de ganar a Guayaquil City a mitad de semana y mejorar las sensaciones. Siguen sumando encuentros pensando en el debut en 2 semanas en la Copa Libertadores.

