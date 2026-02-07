Es tendencia:
Barcelona SC

EN VIVO Y GRATIS: Barcelona SC vs Inter Miami por el partido de la historia

Barcelona SC enfrenta a Lionel Messi por el partido de la historia.

Por Jose Cedeño Mendoza

El minuto a minuto del partido de la Historia
Este sábado 7 de febrero de 2026 se juega el partido de la historia entre Barcelona SC contra Inter Miami. El ‘Ídolo’ se mide al campeón de la MLS encabezado por Lionel Messi. El 10 argentino estaría jugando su último ‘baile’ en Ecuador.

Barcelona SC sigue con su pretemporada y llega extremadamente motivado a este partido después de ganar a Guayaquil City a mitad de semana y mejorar las sensaciones. Siguen sumando encuentros pensando en el debut en 2 semanas en la Copa Libertadores.

MESSI SERÍA TITULAR

Lionel Messi comenzaría este partido como titular y se espera que juegue entre 60 y 70 minutos. 

LOCURA POR MESSI

Todo Guayaquil se ha lanzado a ver a Messi. Varios videos se volvieron tendencia de la llegada del GOAT a Ecuador. 

¿A qué hora comienza el partido?

El encuentro comenzará desde las 19H00. A diferencia de la Noche Amarilla, será un partido que se juegue en punto por pedido exclusivo del Inter Miami.

LAS "CABRAS" JUNTAS

En redes sociales se ha viralizado como Damián Díaz se terminó tomando una foto con Lionel Messi. Una imagen que ha generado varios comentarios.

Problemas en las aperturas de puertas

No encontraron las llaves para abrir las puertas y decidieron romper los candados.

¡BUENAS TARDES!

Bienvenidos a la cobertura de Bolavip Global del minuto a minuto entre Barcelona SC e Inter Miami por el partido de la historia.

