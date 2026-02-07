Es tendencia:
logotipo del encabezado
Kendry Páez

¿Por qué no juega Kendry Páez en el partido de River vs Tigre por la fecha 4 del Apertura?

Kendry Páez no jugará ante Tigre en el partido de la fecha 3 del aperura.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
Kendry Páez no juega ante Tigre por este motivo
© @RiverPlate/ Edit BVKendry Páez no juega ante Tigre por este motivo

River Plate enfrenta a Tigre por la fecha 4 del torneo Apertura. El equipo de Marcelo Gallardo llega a este encuentro con la gran chance de ser líder de su zona hasta que juegue Independiente Rivadavia. No obstante, Kendry Páez no será parte del encuentro.

¿Por qué no juega Kendry Páez en el River vs Tigre?

Kendry Páez no jugará ante Tigre y su debut con la camiseta de River tendrá que seguir esperando. El jugador ecuatoriano no está en el encuentro, porque Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico quieren que se ponga a tono desde lo físico. Por lo cual, podría debutar en la Copa Argentina.

Kendry Páez viene de una importante irregularidad en el mes de enero de 2026, pero durante 2025 tampoco tuvo mucha actividad. Todo esto, ha llevado a que Gallardo y sus colaboradores decidan cuidarlo y esperar a que mejore desde lo físico.

Los convocandos de River para jugar ante Tigre. (Foto: @RiverPlate)

Los convocandos de River para jugar ante Tigre. (Foto: @RiverPlate)

Aunque Kendry no entró en la lista de convocados, resulta que el ecuatoriano sí está cerca del grupo. Esta decisión la tomó Gallardo a última hora y se espera que el jugador ecuatoriano esté viendo el partido desde un lugar privilegiado en el Monumental.

El once de River ante Tigre

Este es el once de River para enfrentar a Tigre:  Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

Publicidad

¿A qué hora juega River Plate vs Tigre y qué canal lo pasa?

De último momento: Marcelo Gallardo toma una nueva decisión con Kendry Páez en River Plate

ver también

De último momento: Marcelo Gallardo toma una nueva decisión con Kendry Páez en River Plate

El partido de River Plate contra Tigre comenzará desde las 18H00 (EC). El ‘Millonario’ buscará la victoria que lo deje como único líder de su zona hasta que juegue Independiente Rivadavia. El encuentro se podrá ver por el plan Premium de Disney+.

Encuesta

¿De quién es la culpa de que Kendry Páez no esté al 100% desde lo físico?

Ya votaron 0 personas

En síntesis:

  • Kendry Páez quedó fuera de la convocatoria de River Plate para enfrentar a Tigre.
  • El entrenador Marcelo Gallardo postergó el debut del ecuatoriano por falta de ritmo físico.
  • Kendry Páez presenciará el partido de la fecha 4 desde el Estadio Más Monumental.
Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
De último momento: Marcelo Gallardo toma una nueva decisión con Kendry Páez en River Plate
Fútbol de Ecuador

De último momento: Marcelo Gallardo toma una nueva decisión con Kendry Páez en River Plate

Kendry Páez ni ha jugado en River y ya marcó un récord en el campeonato argentino
Fútbol de Ecuador

Kendry Páez ni ha jugado en River y ya marcó un récord en el campeonato argentino

La decisión de Marcelo Gallardo con Kendry Páez que enojó a los hinchas de Ecuador
Fútbol de Ecuador

La decisión de Marcelo Gallardo con Kendry Páez que enojó a los hinchas de Ecuador

EN VIVO Y GRATIS: Barcelona SC vs Inter Miami por el partido de la historia
Fútbol de Ecuador

EN VIVO Y GRATIS: Barcelona SC vs Inter Miami por el partido de la historia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo