¿Por qué no juega Kendry Páez en el partido de River vs Tigre por la fecha 4 del Apertura?

River Plate enfrenta a Tigre por la fecha 4 del torneo Apertura. El equipo de Marcelo Gallardo llega a este encuentro con la gran chance de ser líder de su zona hasta que juegue Independiente Rivadavia. No obstante, Kendry Páez no será parte del encuentro.

¿Por qué no juega Kendry Páez en el River vs Tigre?

Kendry Páez no jugará ante Tigre y su debut con la camiseta de River tendrá que seguir esperando. El jugador ecuatoriano no está en el encuentro, porque Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico quieren que se ponga a tono desde lo físico. Por lo cual, podría debutar en la Copa Argentina.

Kendry Páez viene de una importante irregularidad en el mes de enero de 2026, pero durante 2025 tampoco tuvo mucha actividad. Todo esto, ha llevado a que Gallardo y sus colaboradores decidan cuidarlo y esperar a que mejore desde lo físico.

Los convocandos de River para jugar ante Tigre. (Foto: @RiverPlate)

Aunque Kendry no entró en la lista de convocados, resulta que el ecuatoriano sí está cerca del grupo. Esta decisión la tomó Gallardo a última hora y se espera que el jugador ecuatoriano esté viendo el partido desde un lugar privilegiado en el Monumental.

El once de River ante Tigre

Este es el once de River para enfrentar a Tigre: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juega River Plate vs Tigre y qué canal lo pasa?

ver también De último momento: Marcelo Gallardo toma una nueva decisión con Kendry Páez en River Plate

El partido de River Plate contra Tigre comenzará desde las 18H00 (EC). El ‘Millonario’ buscará la victoria que lo deje como único líder de su zona hasta que juegue Independiente Rivadavia. El encuentro se podrá ver por el plan Premium de Disney+.

Encuesta¿De quién es la culpa de que Kendry Páez no esté al 100% desde lo físico? ¿De quién es la culpa de que Kendry Páez no esté al 100% desde lo físico? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

Kendry Páez quedó fuera de la convocatoria de River Plate para enfrentar a Tigre.

quedó fuera de la convocatoria de para enfrentar a Tigre. El entrenador Marcelo Gallardo postergó el debut del ecuatoriano por falta de ritmo físico .

postergó el debut del ecuatoriano por falta de . Kendry Páez presenciará el partido de la fecha 4 desde el Estadio Más Monumental.

Publicidad