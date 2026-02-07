Es tendencia:
LigaPro

Michael Estrada dejaría Liga de Quito y sería para protagonizar un camisetazo en la LigaPro

Un nuevo camisetazo en la LigaPro se estaría cocinando con una posible salida de Michael Estrada.

Por Jose Cedeño Mendoza

Michael Estrada podría ser la gran noticia del mercado de fichajes y dar un nuevo “camisetazo” en las próximas horas. El delantero sabe que este año estará difícil competir en Liga de Quito, al tener a Jeison Medina y a Deyverson por delante en la preferencia de Tiago Nunes.

De acuerdo a la información de ‘Wachito’ Sánchez, Emelec y Liga de Quito están buscando un acuerdo sobre los porcentajes de sueldo que cada equipo debe cubrir para un eventual préstamo de Michael Estrada. Hay gran optimismo en el ‘Bombillo’ de este fichaje.

Estrada fue útil para Liga de Quito en varios tramos de la temporada 2025, pero el delantero buscaría más ritmo y competencia en lo que es esta nueva temporada. Emelec, con una nueva directiva, estaría haciendo las gestiones para ficharlo.

El ‘Bombillo’ se sigue moviendo en el mercado de fichajes buscando a un nuevo delantero. Otro que también suena con fortaleza para llegar al club azul es Luca Klimowicz. El club lleva ya varios movimientos de fichajes con nuevos jugadores en esta temporada.

Liga de Quito fichó a Deyverson en este 2026, y salvo una lesión de última hora, el brasileño tiene todo para comenzar como titular en el equipo de Nunes. Por lo cual, hasta el mismo Jeison Medina, fichaje estelar de 2025, tendrá que esperar por una oportunidad.

Los números de Michael Estrada en 2025

Michael Estrada, entre todas las competencias, en 2025 llegó a jugar un total de 51 partidos. El delantero sumó en cancha 2.227 minutos. Marcó 15 goles y terminó dando 5 asistencias. Tiene contrato con LDU hasta finales de la temporada 2026 y está su último año de contrato.

Los fichajes de Emelec en este 2026

De momento, la nueva directiva ha concretado los fichajes de: Estalin Segura, Víctor Griffith, Gonzalo Napoli y Aníbal Leguizamón. También se tiene que sumar el de Miller Bolaños. Estas son las incorporaciones del ‘Bombillo’ para este año.

En síntesis:

  • Emelec y Liga de Quito negocian el préstamo del delantero Michael Estrada para 2026.
  • Michael Estrada registró 15 goles y 5 asistencias en 51 partidos durante el 2025.
  • El jugador tiene contrato vigente con Liga de Quito hasta finales de la temporada 2026.
Jose Cedeño Mendoza
