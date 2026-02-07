Es tendencia:
LigaPro

¡Última hora! Luca Klimowicz está muy cerca de este grande de la LigaPro

El equipo de la LigaPro que estaría a pocos pasos de fichar a Luca Klimowicz.

Por Jose Cedeño Mendoza

El grande de la LigaPro que va por Luca Klimowicz
© API/ Edit BVEl grande de la LigaPro que va por Luca Klimowicz

Luca Klimowicz fue uno de los mejores delanteros de la LigaPro en la temporada 2024. El delantero argentino tuvo un semestre muy bueno en Imbabura que hizo que varios equipos estén pendientes de él. Sin embargo, no se concretó su fichaje, y ahora vuelve a sonar para un grande.

El encargado de soltar la “bomba” que sacude al fútbol ecuatoriano fue su papá, Javier Klimowicz. El histórico arquero y leyenda de Emelec comentó que el jugador podría estar muy cerca de ser nuevo fichaje de Emelec para la temporada 2026.

“Lo que menos quiero es romper una negociación. Si viene es porque Instituto hizo un esfuerzo para que lo dejen ir y él está contento donde está, pero también sabe del interés de un equipo grande de acá. Está cerca, de algo está muy cerca”, comentó ‘Klimo’ en Radio Activa.

Emelec está muy activo en el mercado de fichajes y con su nueva directiva sigue trabajando en nuevos jugadores. La llegada de Luca supondría un importante salto de calidad para un ataque que ahora mismo solo cuenta con José ‘Tin’ Angulo y Jaime Ayoví.

Las próximas horas pintan para claves en un Emelec que recién parece construir un equipo para pelear algo, en los últimos 2 años. El club parecía vivir horas muy oscuras, pero la nueva directiva viene sorprendiendo con los fichajes que han llegado al club.

Todos los equipos que han buscado a Luca Klimowicz

Luca viene interesando a todos los grandes de la LigaPro. En algún momento, de los últimos años, Liga de Quito, Independiente del Valle y Barcelona SC también estuvieron preguntando por el fichaje de Luca Klimowicz. No obstante, el delantero se quedó en Argentina.

Los fichajes de Emelec en este 2026

De momento, la nueva directiva ha concretado los fichajes de: Estalin Segura, Víctor Griffith, Gonzalo Napoli y Aníbal Leguizamón. También se tiene que sumar el de Miller Bolaños. Estas son las incorporaciones del ‘Bombillo’ para este año.

En síntesis:

  • Luca Klimowicz negocia su posible fichaje por Emelec para la temporada 2026.
  • El delantero argentino destacó en Imbabura durante la temporada 2024 con gran desempeño.
  • Emelec ya concretó cinco fichajes incluyendo a Miller Bolaños y Aníbal Leguizamón.
