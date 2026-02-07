Luca Klimowicz fue uno de los mejores delanteros de la LigaPro en la temporada 2024. El delantero argentino tuvo un semestre muy bueno en Imbabura que hizo que varios equipos estén pendientes de él. Sin embargo, no se concretó su fichaje, y ahora vuelve a sonar para un grande.

El encargado de soltar la “bomba” que sacude al fútbol ecuatoriano fue su papá, Javier Klimowicz. El histórico arquero y leyenda de Emelec comentó que el jugador podría estar muy cerca de ser nuevo fichaje de Emelec para la temporada 2026.

“Lo que menos quiero es romper una negociación. Si viene es porque Instituto hizo un esfuerzo para que lo dejen ir y él está contento donde está, pero también sabe del interés de un equipo grande de acá. Está cerca, de algo está muy cerca”, comentó ‘Klimo’ en Radio Activa.

Emelec está muy activo en el mercado de fichajes y con su nueva directiva sigue trabajando en nuevos jugadores. La llegada de Luca supondría un importante salto de calidad para un ataque que ahora mismo solo cuenta con José ‘Tin’ Angulo y Jaime Ayoví.

Tweet placeholder

Las próximas horas pintan para claves en un Emelec que recién parece construir un equipo para pelear algo, en los últimos 2 años. El club parecía vivir horas muy oscuras, pero la nueva directiva viene sorprendiendo con los fichajes que han llegado al club.

Publicidad

Publicidad

Todos los equipos que han buscado a Luca Klimowicz

ver también Barcelona SC duerme a Emelec y le quita este fichaje para 2026

Luca viene interesando a todos los grandes de la LigaPro. En algún momento, de los últimos años, Liga de Quito, Independiente del Valle y Barcelona SC también estuvieron preguntando por el fichaje de Luca Klimowicz. No obstante, el delantero se quedó en Argentina.

Los fichajes de Emelec en este 2026

De momento, la nueva directiva ha concretado los fichajes de: Estalin Segura, Víctor Griffith, Gonzalo Napoli y Aníbal Leguizamón. También se tiene que sumar el de Miller Bolaños. Estas son las incorporaciones del ‘Bombillo’ para este año.

Encuesta¿Luca Klimowicz es el delantero que necesita Emelec? ¿Luca Klimowicz es el delantero que necesita Emelec? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: