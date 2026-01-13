Emelec comienza un 2026 lleno de incertidumbre, ya que el ‘Bombillo’ podría ser sancionado en las próximas horas, no hay certeza de quitar sanciones en FIFA, sin embargo, el club tiene un interés fuerte en un jugador que fue convocado a la Selección de Ecuador.

De acuerdo a la información de Rojo Total, David Cabezas interesa a Emelec como nuevo fichaje para este 2026. El portero ecuatoriano, en medio de la polémica, quedó libre de El Nacional. No tiene equipo y Emelec es uno de los candidatos más fuertes a quedarse con él.

En su mejor momento, David Cabezas llegó a pelear fuerte por ser el tercer arquero de la Selección de Ecuador. Fue convocado por Beccacece, sin embargo, se quedó fuera de varios partidos y tras su polémica por amaño de partidos dejó de ser llamado.

En Emelec aún tienen que levantar varias sanciones en la FIFA para poder inscribir a sus nuevos jugadores. Además, le deben a los jugadores que ya están en la plantilla los salarios de los últimos 5 a 6 meses. El club vive una incertidumbre total a nivel económico y administrativo.

David Cabezas interesa a Emelec. (Foto: Imago)

Emelec aún no tiene claro qué pasará con Pedro Ortiz, aunque el portero ecuatoriano se integró a los entrenamientos del equipo azul. El mítico arquero ecuatoriano tiene contrato, pero al no cobrar su salario desde hace varios meses, puede declararse libre.

Los números de David Cabezas en El Nacional en 2025

En la última temporada con El Nacional, David Cabezas, jugó un total de 32 partidos con el ‘Bi-Tri’. Recibió 41 goles y dejó su arco en 0 en 9 ocasiones. Las presuntas extorsiones para ceder ante el ‘amaño de partidos’ opacaron su nivel y salida de El Nacional.

Los fichajes de Emelec para 2026

Hasta la redacción de este artículo, Emelec solo anunció 1 fichaje, el de Miller Bolaños. El jugador no puede ser inscrito hasta que se “limpien” las sanciones en FIFA. Hay rumores que vinculan al club con otros jugadores, pero no hay nada concreto aún.

En síntesis: