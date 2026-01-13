¿Mejor que en Europa? El sueldo que Ángelo Preciado ganaría en Atlético Mineiro

A todos sorprendió que a poco del Mundial 2026, Ángelo Preciado decidió cambiar Europa para regresar a Sudamérica y ahora jugar en Brasil, en Atlético Mineiro. El equipo brasileño se dejó una importante cifra por la transferencia del ecuatoriano y también cambiará su salario.

En el Sparta Praga no se reveló nunca cuánto ganaba Ángelo Preciado, sin embargo, diferentes informaciones apuntan a que el ecuatoriano estaba cercano al millón de dólares por temporada. Era una de las principales figuras del equipo checo.

Por otro lado, en Brasil revelaban que para convencer a Ángelo Preciado, Atlético Mineiro tuvo que elevar su salario a una cifra aproximada de 2 millones de dólares. El tricolor ganaría este sueldo por los próximos años que firme con el equipo de Jorge Sampaoli.

Ángelo Preciado venía sonando desde hace varios mercados para jugar en Atlético Mineiro, sin embargo, no fue hasta ahora que el ecuatoriano decidió dar el salto a Brasil. En este equipo compartirá camerino con otros dos ecuatorianos como Alan Franco y Alan Minda.

Ángelo Preciado suele ser convocado a la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

El fútbol brasileño viene rompiendo el mercado en Sudamérica desde hace ya varias temporadas. Ahora Mineiro hizo la compra de dos jugadores ecuatorianos, que en su mejor momento, pueden marcar diferencia en la Liga. La intención es volver a ser campeón local y regresar a la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Las estadísticas de Ángelo Preciado en esta temporada

ver también Ignacio de Arruabarrena dejó Barcelona SC y ya encontró un nuevo equipo

En el primer semestre de esta temporada, Ángelo Preciado jugó un total de 23 partidos en Europa. Esto le permitió al jugador ecuatoriano sumar en cancha más de 1.585 minutos. Marcó 1 gol y dio 7 asistencias. El ecuatoriano quería mudarse a una Liga más “competitiva” y la brasileña es de las mejores del mundo.

El valor de mercado de Ángelo Preciado

Actualmente, Ángelo Preciado tiene un valor de mercado de 3.8 millones de acuerdo a Transfermark. El futbolista de 27 años acordaría un contrato en Brasil por las siguientes 4 o 5 temporadas. Terminará peleando por un lugar con Alan Franco, que también hace de lateral en Mineiro.

Encuesta¿Ángelo Preciado hizo bien en irse a Brasil? ¿Ángelo Preciado hizo bien en irse a Brasil? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: