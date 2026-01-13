Urgente: Grande de LigaPro arrancará con -3 puntos el 2026

La LigaPro 2026 aún no arranca pero ya hay una sanción por incumplimiento de deudas. Este martes trascendió que uno de los grandes de Ecuador arrancará con -3 puntos.

Emelec comenzará el año con una sanción de puntos, esto por no cancelar a tiempo los 50 mil dólares correspondientes a distintos acreedores. Aunque el club intentó cancelar, habrá sanción deportiva.

Esto es un duro golpe para Emelec, quiénes el año pasado estuvieron comprometidos con el descenso durante un largo tramo de la temporada. Los hinchas están a la expectativa de conocer los refuerzos que tendrán los azules.

Los 50 mil dólares corresponden a compromisos pendientes con Elkin Muñoz, John Jairo y Aníbal Leguizamón, además del preparador físico Agustín, quien formó parte del cuerpo técnico de Jorge Célico, así como también a los futbolistas Tommy Chamba y Gilmar Napa.

La directiva tenía hasta el viernes anterior para pagar pero no hubo respuesta oficial sobre el pago de la deuda. Medios locales informan que es casi imposible que FEF no sancione a los azules.

La crisis económica que vive Emelec

Emelec tiene que limpiar más de 9 sanciones en la FIFA para poder fichar a nuevos jugadores e inscribirlos en la LigaPro. De ahí que, cualquier jugador se lo piense varias veces antes de fichar por el ‘Bombillo’ para esta nueva temporada en la LigaPro.

