Liga de Quito arranca la fase de grupos contra Always Ready de Bolivia por la primera fecha de la Copa Libertadores. Los ‘albos’ vienen de críticas por rendimiento y resultados adversos en torneo local.
Copa Libertadores
EN VIVO Y GRATIS Always Ready vs. Liga de Quito por la fecha 1 de la Copa Libertadores vía ESPN y Disney+
Liga de Quito arranca su fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 visitando al Always Ready de Bolivia y aquí lo puedes seguir EN VIVO.
¿Cómo llega Always Ready?
Always Ready llega con solo un partido oficial en el 2026, pero fue goleada 4-0 contra Tomayapo.
¡El once de Liga!
Liga de Quito arranca con estos jugadores, dura prueba para Tiago Nunes.
¿Cómo llega Liga de Quito?
Liga de Quito viene de una derrota contra Barcelona por LigaPro, así mismo viene sin su central titular Ricardo Adé.
¡Arranca la previa!
Liga de Quito visita a Always Ready por la primera fecha de Copa Libertadores.
LEE TAMBIÉN
Liga de Quito
Always Ready vs Liga de Quito HOY: ¿Qué canal pasa el partido por la Copa Libertadores?
Selección Ecuador
¡Última hora! Christian ‘Diablito’ Lara fue detenido por la Policía Nacional
Liga de Quito
"Tengo una mala noticia...": Isaac Álvarez confirma el futuro de Tiago Nunes en Liga de Quito
Liga de Quito