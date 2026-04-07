EN VIVO Y GRATIS Always Ready vs. Liga de Quito por la fecha 1 de la Copa Libertadores vía ESPN y Disney+

Liga de Quito arranca la fase de grupos contra Always Ready de Bolivia por la primera fecha de la Copa Libertadores . Los ‘albos’ vienen de críticas por rendimiento y resultados adversos en torneo local.

Liga de Quito viene de una derrota contra Barcelona por LigaPro, así mismo viene sin su central titular Ricardo Adé.

Always Ready llega con solo un partido oficial en el 2026, pero fue goleada 4-0 contra Tomayapo.

Comunicador y periodista ecuatoriano con más de diez años de experiencia en medios web, radios y redes sociales. En Bolavip Deportes se desempeña como editor de BV Ecuador y cubre la actualidad de Liga de Quito, Emelec, Independiente del Valle, Barcelona SC, la Selección de Ecuador y el fútbol sudamericano.