Emelec va por un campeón de Copa Sudamericana de Liga de Quito

Emelec quiere salir de la mala racha deportiva y uno de sus posibles refuerzos es un campeón de la Copa Sudamericana con Liga de Quito.

Emelec trabaja contra el tiempo para levantar las suspensiones FIFA y poder fichar y habilitar a sus refuerzos, mientras tanto sigue sumando nombres de jugadores. Los azules van por un nuevo volante, campeón de la Copa Sudamericana con Liga de Quito.

Según el periodista Ronald Pin, Jefferson Valverde está cerca de ser nuevo jugador de Emelec para este segundo semestre. El volante de marca dejaría Delfín SC.

En repetidas ocasiones Emelec ha sondeado a Jefferson Valverde como refuerzo, y para que en esta ocasión sí se dará. Es el segundo fichaje del club tras contratar a Teodoro Arce.

Emelec tiene no menos de 5 suspensiones FIFA por deudas y la directiva busca levantar las suspensiones lo más pronto posible para inscribir al paraguayo y al ecuatoriano.

Jefferson Valverde fue figura de El Nacional en el primer semestre del 2023 y luego llegó a Liga, sin embargo nunca se ganó un lugar y tuvo un fugaz paso por el exterior.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Teodor Arce.

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