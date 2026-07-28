“El envecto…”: Alfaro Moreno, ex presidente de Barcelona SC, indigna a muchos hinchas con sus declaraciones

El ex presidente de Barcelona SC desató la polémica en Ecuador por una aparente burla al acento de los ciudadanos de la sierra ecuatoriana.

Este martes 28 de julio de 2026 las redes sociales están que arden, después de que se viralizaran las palabras del ex presidente de Barcelona SC, Alfaro Moreno. El que ahora es actual comentarista de la LigaPro generó muchos cuestionamientos por su “burla” al acento de los ciudadanos de la sierra de Ecuador.

En redes sociales se ha viralizado un clip de audio de Alfaro Moreno donde hace referencia al invicto histórico que Liga de Quito tenía sobre Barcelona SC, pero que los amarillos pudieron “romper” en 2023. No obstante, la polémica viene por su forma de decirlo.

“El partido con Liga tiene premio doble, y cuando estaba aquel momento eso del Envecto, el envecto, tenía premio triple“, comentó Alfaro Moreno. Los hinchas se han mostrado muy molestos por cómo el ex dirigente dice “invicto”, en una clara burla que se hace a los hinchas quiteños y de Liga.

Varios comentarios en redes sociales piden a la LigaPro que el comentarista se disculpe y cuestionan que este tipo de acciones se repliquen a estas escalas. La rivalidad tan creciente de Liga y Barcelona SC en los últimos años ha llegado hasta estos niveles.

Desde la Previa del Partido utilizaba el "Envecto"

De forma burlona y ya no solamente a Liga si no al Ciudadano quiteño, burlándose de su forma de hablar.

O me dirán que no puede decir Invicto? Que tiene que hablar asi?

2. La felicidad que lo dice cómo si fuera una libertadores https://t.co/PMf3ow3LTX pic.twitter.com/QAn9zuH0TD — ELJeff (@ELJeff_23) July 28, 2026

Alfaro Moreno fue el primer presidente de Barcelona SC que logró sumar una victoria con el club amarillo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, cuando esta iba para los 26 años. Además, también celebró un campeonato en el 2020 después de ganar la final en penales.

Publicidad

La tabla de posiciones de la LigaPro

Después de que Liga de Quito venciera a Barcelona SC en la LigaPro, así quedó la tabla de posiciones, con ambos ya muy lejos de IDV puntero absoluto:

Encuesta¿Qué equipo es más grande? ¿Qué equipo es más grande? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave:

Alfaro Moreno desató polémica en redes por burlarse del acento serrano al decir “envecto”.

desató polémica en redes por burlarse del acento serrano al decir “envecto”. 28 de julio de 2026: se viralizó el polémico comentario del exdirigente de Barcelona SC.

se viralizó el polémico comentario del exdirigente de Barcelona SC. Liga de Quito rompió el invicto histórico ante Barcelona SC tras ganar en la LigaPro.