Lo quieren Liga de Quito y Barcelona y Robert Arboleda ya eligió su próximo equipo

Robert Arboleda es el nombre que más suena en Ecuador y en Brasil, y es que luego de que se haya fugado de Sao Paulo y haya sido visto en Esmeraldas en polémicos videos, ya dan novedades de su futuro. El central está en planes de Liga de Quito y Barcelona pero su carrera seguiría lejos.

Según el periodista André Hernán, Vasco Da Gama ofertó por Arboleda este año con un salario que supera los 200 mil dólares mensuales y un contrato de tres temporadas. El club Paulista se negó a negociar y esto habría generado el malestar del ecuatoriano.

Vasco Da Gama le ofrece un salario mayor sumado a que le ofrecen tres años de contrato con un vínculo hasta el 2029, el problema es que se acaba el plazo para negociar y Arboleda no quiere esperar hasta julio para fichar por su equipo en el mercado de mitad de año.

Para Arboleda este podría ser su último gran contrato, por lo que estaba presionando para que lo negocien. Clubes de Turquía y el Gremio de Porto Alegre también lo tienen en planes.

Con las astronómicas cifras que le ofrece Vasco, es casi imposible que Arboleda venga a jugar a LigaPro, salvo que decida resignar un salario alto para regresar al país.

Las estadísticas de Robert Arboleda jugando en Brasil

Desde su llegada en julio de 2017, Robert Arboleda se pudo ganar un lugar en el once titular del tricolor y ahora es un fijo para todos los entrenadores que llegan a Sao Paulo. A lo largo de los últimos 8 años, el tricolor ha jugado más de 250 partidos, marcando 17 goles y dando 5 asistencias además de haber ganado Copa y Supercopa de Brasil.

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Robert Arboleda – Sao Paulo. Foto: Getty.

En resumen