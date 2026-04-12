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EN VIVO Y GRATIS Aucas vs. Emelec por la fecha 8 de LigaPro

Aucas recibe a Emelec por la fecha 8 de la LigaPro, ambos necesitan ganar para salir de los puestos del descenso.

EN VIVO Y GRATIS Aucas vs. Emelec por la fecha 8 de LigaPro
EN VIVO Y GRATIS Aucas vs. Emelec por la fecha 8 de LigaPro

Emelec y Aucas se enfrentan por la fecha 8 de la LigaPro, ambos han tenido un irregular inicio de temporada y necesitan ganar para respirar en la tabla de posiciones.

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Comienza la previa del Aucas vs. Emelec en Quito.

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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