Emelec y Aucas se enfrentan por la fecha 8 de la LigaPro, ambos han tenido un irregular inicio de temporada y necesitan ganar para respirar en la tabla de posiciones.
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EN VIVO Y GRATIS Aucas vs. Emelec por la fecha 8 de LigaPro
Aucas recibe a Emelec por la fecha 8 de la LigaPro, ambos necesitan ganar para salir de los puestos del descenso.
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Comienza la previa del Aucas vs. Emelec en Quito.
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