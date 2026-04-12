EN VIVO Y GRATIS Aucas vs. Emelec por la fecha 8 de LigaPro

Emelec y Aucas se enfrentan por la fecha 8 de la LigaPro , ambos han tenido un irregular inicio de temporada y necesitan ganar para respirar en la tabla de posiciones.

Comunicador y periodista ecuatoriano con más de diez años de experiencia en medios web, radios y redes sociales. En Bolavip Deportes se desempeña como editor de BV Ecuador y cubre la actualidad de Liga de Quito, Emelec, Independiente del Valle, Barcelona SC, la Selección de Ecuador y el fútbol sudamericano.