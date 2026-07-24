La fortuna que deberá pagarle Liga de Quito a Tiago Nunes tras despedirlo

Liga de Quito despedió a Tiago Nunes tras una racha de resultados negativos pero se va cobrando una fortuna por varios meses.

Liga de Quito cortó el proceso de Tiago Nunes tras una seguidilla de malos resultados y un semestre irregular, sin embargo la historia del DT brasileño con el club ‘albo’ no acabó. Una astronómica deuda será pagada hasta finales de año de parte del club.

Son cerca de 400 mil dólares lo que Liga de Quito le deberá pagar a Tiago Nunes, los valores serán pagados en cuotas de 70 mil dólares mensuales hasta diciembre 2026.

Liga de Quito tendrá que ahora asumir una astronómica cifra que seguramente mermará la capacidad del club para realizar más refuerzos para la segunda parte del año.

A día de hoy, Liga de Quito se encuentra a nada de salir de la liguilla de clasificación a Copa Libertadores. Los albos necesitan meterse a Copa para sumar para el Mundial de Clubes así como el premio económico.

Tiago Nunes se fue en medio de discusiones con los hinchas y la prensa, así mismo sostenía tener el respaldo de la directiva, algo que finalmente no ocurrió y fue cesado del cargo.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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Gustavo Álvarez sería el nuevo entrenador de Liga de Quito. Foto: Getty.

En resumen