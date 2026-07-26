Sebastián Beccacece se sincera sobre el motivo de la convocatoria de Kendry Páez en el Mundial

Kendry Páez fue de los nombres más criticados de la convocatoria de la Selección de Ecuador y Beccacece respondió al respecto.

La convocatoria de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026 tuvo algunos nombres cuestionados, entre ellos Kendry Páez, pues ya hay respuesta oficial. Sebastián Beccacece, ex entrenador de la Tri se refirió al respecto de la convocatoria del volante.

“El momento de Pervis (Estupiñán) no era el mejor de su carrera, pero para mí era indiscutible. Y con Kendry, lo que siempre hicimos desde que llegamos, fue tratar de sostener algo que consideramos que con tiempo, espacio y continuidad pueda llevar a desarrollar ese talento. Fuimos el cuerpo técnico que más jóvenes hizo debutar en la historia del fútbol ecuatoriano”, dijo en charlas con Radio Centro.

“Lo lindo del fútbol es eso, el debate en una Selección donde hay 19 millones de entrenadores y todos quieren un jugador diferente. Nosotros nos tenemos que alejar de todo eso y lo que armamos fue un grupo que consideramos que son los mejores que van a representar al país, aun no estando en su mejor momento”, continuó.

Para muchos hinchas la explicación no convence ya que Kendry Páez llegó al Mundial con un semestre irregular en River Plate y otro más en Racing de Francia, sumando un año entero sin continuidad.

La confianza en que Kendry Páez con el tiempo se recupere a sus niveles de antes no se ha cumplido, el ‘tricolor’ ha sido uno de los fijos en las convocatorias sin importar su continuidad.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia o Perú. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Kendry Páez – Selección de Ecuador.

En resumen