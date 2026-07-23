Tras el empate de Emelec ante Mushuc Runa: así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro

Este jueves 23 de julio de 2026 se terminó la fecha 21 de la LigaPro, con el partido entre Emelec y Mushuc Runa. El campeonato ecuatoriano se encamina a la recta final, pero con un claro equipo a ser campeón ya en estos meses como Independiente del Valle.
Emelec perdió una gran oportunidad tras este empate contra Mushuc Runa y se aleja completamente de la pelea por entrar al hexagonal final. Además, el club azul tampoco se puede sacar aquel golpe que significó el 6 a 1 contra IDV en la anterior jornada.
Independiente del Valle puntero absoluto de la LigaPro
Con apenas 21 fechas jugadas, Independiente del Valle ya es puntero absoluto del campeonato con 52 puntos a 17 puntos de Universidad Católica que es segundo en la tabla y Aucas que se ubica en el tercer lugar. Una ventaja absoluta contra sus perseguidores.
Los ‘Rayados’ son los máximos candidatos a repetir el campeonato que ya obtuvieron en el 2025 y que ahora con este formato lo más probable es que sean bicampeones del torneo ecuatoriano.
¿Cómo se define el campeón de la LigaPro 2026?
El campeonato ecuatoriano acaba su fase “regular” en la fecha 30 y posteriormente se jugará un hexagonal entre los 6 primeros del campeonato. El que termine puntero será campeón, no obstante, todos los clubes llegan con los mismos puntos que consiguieron en el año.
Emelec sorprende a todos con una noticia que podría cambiar toda su historia para siempre
Los partidos de la fecha 22 en la LigaPro
Así se jugarán los partidos de la fecha 22 de la LigaPro:
- Técnico Universitario vs Manta
- Aucas vs Macara
- Delfina vs Leones del Norte
- Orense vs Independiente del Valle
- Barcelona SC vs Liga de Quito
- Mushuc Runa vs Libertad
- Guayaquil City vs Católica
- Deportivo Cuenca vs Emelec
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