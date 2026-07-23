Tras el empate de Emelec ante Mushuc Runa: así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro

Este jueves 23 de julio de 2026 se terminó la fecha 21 de la LigaPro, con el partido entre Emelec y Mushuc Runa. El campeonato ecuatoriano se encamina a la recta final, pero con un claro equipo a ser campeón ya en estos meses como Independiente del Valle.

Emelec perdió una gran oportunidad tras este empate contra Mushuc Runa y se aleja completamente de la pelea por entrar al hexagonal final. Además, el club azul tampoco se puede sacar aquel golpe que significó el 6 a 1 contra IDV en la anterior jornada.

Independiente del Valle puntero absoluto de la LigaPro

Con apenas 21 fechas jugadas, Independiente del Valle ya es puntero absoluto del campeonato con 52 puntos a 17 puntos de Universidad Católica que es segundo en la tabla y Aucas que se ubica en el tercer lugar. Una ventaja absoluta contra sus perseguidores.

Los ‘Rayados’ son los máximos candidatos a repetir el campeonato que ya obtuvieron en el 2025 y que ahora con este formato lo más probable es que sean bicampeones del torneo ecuatoriano.

¿Cómo se define el campeón de la LigaPro 2026?

El campeonato ecuatoriano acaba su fase “regular” en la fecha 30 y posteriormente se jugará un hexagonal entre los 6 primeros del campeonato. El que termine puntero será campeón, no obstante, todos los clubes llegan con los mismos puntos que consiguieron en el año.

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Los partidos de la fecha 22 en la LigaPro

Así se jugarán los partidos de la fecha 22 de la LigaPro:

Técnico Universitario vs Manta

Aucas vs Macara

Delfina vs Leones del Norte

Orense vs Independiente del Valle

Barcelona SC vs Liga de Quito

Mushuc Runa vs Libertad

Guayaquil City vs Católica

Deportivo Cuenca vs Emelec