Liga de Quito sigue perdiendo y estos jugadores podrían salir en junio

Liga de Quito firma uno de los peores arranques del año en este 2026 y la plantilla ha recibido varios señalamientos. Hay varios jugadores que podrían salir del equipo a mitad de temporada.

La llegada de por lo menos un central es imperiosa y para eso podrían haber algunas salidas. El central Gian Franco Allala podría ser vendido para hacer espacio para un nuevo defensor.

El uruguayo es de los más criticados pero no sería la única salida, un volante creativo podría llegar y para eso un mediocampista de corte saldría, Gabriel Villamil sigue teniendo el interés de equipos extranjeros.

Josué Cuero también es señalado como carrilero pero con apenas una temporada en el equipo no sería vendido. Todo dependerá también de la continuidad del cuerpo técnico.

Tiago Nunes es otro de los nombres que podría dejar Liga de Quito si no hay remontada de resultados. Por el momento ya suenan algunos candidatos para reemplazarlo.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central.

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En resumen