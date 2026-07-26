Sebastián Beccacece rompe el silencio sobre las amenazas a Ecuador antes del partido vs. México

Sebastián Beccacece, ex entrenador de Ecuador, habló claramente sobre las supuestas amenazas que recibieron los jugadores en el Mundial.

Una de las teorías que más viral se hizo en el Mundial 2026 fue sobre las supuestas amenazas que la Selección de Ecuador recibió antes de enfrentar a México por los 16vos de final del torneo. Sebastián Beccacece rompió el silencio sobre estas versiones.

“Son situaciones que desmiento tajantemente, al menos desde mi conocimiento y capacidad de conductor de recibir información. Es totalmente falso, perdimos porque México nos superó futbolísticamente y porque nos convirtió”, dijo en charlas con Gaby Jurado en Radio Centro.

“A veces es más difícil aceptar que el rival te superó, que jugó mejor, no hicimos lo que tenías que hacer y se acabó el debate que ir a hacer teorías de conspiración y decir cosas que no son ciertas”, complementó

De esta forma la Selección de Ecuador descarta, al menos desde su ex entrenador, que hubo amenzas de grupos organizados hacia las familias y jugadores de Ecuador.

La versión curiosamente salió desde la información de Carlos Vera, periodista del mismo medio de comunicación; así mismo en Argentina el comunicador Eduardo Feinmann también sostuvo tener información que apoyaba esta versión.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia o Perú. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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#EXCLUSIVA | "FALSO". Sebastián Beccacece desmintió las versiones sobre supuestas amenazas en México antes del partido del Mundial 2026 y aseguró que la delegación ecuatoriana vivió el encuentro con total normalidad. "Desmiento tajantemente".



En entrevista exclusiva con… pic.twitter.com/DNZg6VZ0Xv — CENTRO Digital (@radiocentroec) July 26, 2026

Selección de Ecuador vs. México

En resumen

Sebastián Beccacece rompió el silencio y se refirió públicamente a las supuestas amenazas recibidas por la Selección de Ecuador previo al decisivo partido frente a México.

recibidas por la Selección de Ecuador previo al decisivo partido frente a México. El estratega argentino abordó la tensión vivida por la delegación tricolor y detalló la manera en que el grupo gestionó la situación para mantener la concentración deportiva.

Sus declaraciones buscan esclarecer los hechos ocurridos en la antesala del encuentro y exigir las garantías de seguridad correspondientes en torneos de máximo nivel.