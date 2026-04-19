Liga de Quito debe recuperar terreno en LigaPro y tendrá que sumar puntos contra Independiente del Valle, líder indiscutido del torneo. El futuro de Tiago Nunes estaría en análisis.
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EN VIVO Y GRATIS Independiente del Valle vs. Liga de Quito por la fecha 9 de LigaPro
Independiente del Valle recibe a Liga de Quito en uno de los partidazos de la fecha 9 LigaPro y aquí lo puedes seguri EN VIVO Y GRATIS.
¿Y en Copa?
Independiente del Valle viene de una victoria y un empate en dos partidos mientras que Liga de Quit ganó sus dos encuentros de Libertadores.
Realidades distintas
Independiente del Valle llega como líder del torneo mientras que Liga de Quito se encuentra en el puesto 11mo de la tabla.
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