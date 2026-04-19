EN VIVO Y GRATIS Independiente del Valle vs. Liga de Quito por la fecha 9 de LigaPro

Liga de Quito debe recuperar terreno en LigaPro y tendrá que sumar puntos contra Independiente del Valle , líder indiscutido del torneo. El futuro de Tiago Nunes estaría en análisis.

Independiente del Valle llega como líder del torneo mientras que Liga de Quito se encuentra en el puesto 11mo de la tabla.

Independiente del Valle viene de una victoria y un empate en dos partidos mientras que Liga de Quit ganó sus dos encuentros de Libertadores.

Comunicador y periodista ecuatoriano con más de diez años de experiencia en medios web, radios y redes sociales. En Bolavip Deportes se desempeña como editor de BV Ecuador y cubre la actualidad de Liga de Quito, Emelec, Independiente del Valle, Barcelona SC, la Selección de Ecuador y el fútbol sudamericano.