Néstor Lorenzo se queda en la Selección Colombia y estos jugadores podrán volver a ser convocados

Néstor Lorenzo se quedará en la Selección Colombia y ahora estos jugadores podrán volver a ser convocados.

Este jueves 23 de julio de 2026 se hizo oficial que la Selección Colombia renovó el contrato de Néstor Lorenzo. El DT argentino se queda en el equipo nacional por los siguientes 4 años. La FCF decidió renovarlo e hizo oficial su continuidad con renovación automática para el Mundial 2030.

Lorenzo será el encargado de volver a guiar a la Selección Colombia en los siguientes meses y también con esta renovación se abre una nueva ventana para varios jugadores. Algunos futbolistas volverían a ser convocados ya con Lorenzo en el mando.

James Rodríguez sigue fijo en la lista

La continuidad de Lorenzo asegura que James Rodríguez aún tenga algo más para dar en la Selección Colombia. Las oportunidades no faltan para el 10 que es el hombre de confianza para Lorenzo.

Lorenzo fue renovado 4 años más en Colombia. (Foto: GettyImages)

Sebastián Villa podría volver a la Selección Colombia

Uno de los jugadores por los que más insistió Lorenzo a poco del Mundial 2026 es Sebastián Villa. Ahora con 4 años más al frente y el extremo jugando para Boca Juniors, se espera que nuevamente el entrenador acabe insistiendo en su convocatoria.

Jhon Durán

Otro nombre que volvería a tener una oportunidad es Jhon Durán. El delantero colombiano ya estuvo en la prelista del Mundial sin casi jugar y ahora fichando por el Benfica, tendría una nueva chance de regresar. El goleador aportaría esos tantos que le faltan al equipo nacional.

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El nuevo contrato de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia

Lorenzo y la FCF acordaron un contrato por los próximos 4 años. El entrenador seguirá hasta el Mundial 2030, donde hay una cláusula de renovación automática por cuanto dure ese torneo.

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