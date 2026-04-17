Los clubes que rechazó Moisés Caicedo por firmar la renovación con el Chelsea

A falta de anuncio oficial, parece que Moisés Caicedo renovará con el Chelsea con un contrato que se extenderá hasta el 2033, con esto tendrá ventajas como un aumento salarial importante, pero también lo aleja de dos gigantes de Europa.

En medio de las negociaciones con el Chelsea hubo fuertes rumores de que el Real Madrid y PSG lo tenían analizado como posible fichaje. Ambos gigantes de Europa estaban dispuestos a poner más de 120 millones de euros para contratarlo.

Con un aumento salarial de 14 millones al año, con un contrato extendido por siete años más, seguramente tendrá una cláusula superior a los 400 millones de euros, impagable para cualquier equipo europeo.

Moisés Caicedo tenía dudas sobre si firmar o no su renovación debido al rendimiento irregular colectivo. El Chelsea puede quedarse fuera de la Champions League y esto afectaría también sus recursos.

La directiva del cuadro ‘Blue’ no es ajeno al mal momento del equipo y toda la plantilla está en la posibilidad de salida salvo el ecuatoriano, el argentino Enzo Fernández y el inglés Cole Palmer.

Los números de Moisés Caicedo en Chelsea en esta temporada

En toda la temporada, Moisés Caicedo ha jugado un total de 42 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 5 goles y ha dado 1 asistencia. Su valor de mercado es de 110 millones; siendo el volante defensivo más caro del mundo.

Publicidad

Moisés Caicedo – Selección Ecuador.

En resumen