Barcelona SC recibe al campeón de América en la Copa Libertadores 2024, en una de las llaves más atractivas de la Fase 3 del torneo. Los ecuatorianos son favoritos en casa, aunque en la anterior etapa acabaron perdiendo en el último minuto ante Argentinos.

Por otro lado, Botafogo llega a este encuentro con la responsabilidad que todo equipo brasileño tiene en este torneo. Los de Anselmi vienen de sufrir ante Nacional de Potosí, donde acabaron perdiendo en la ida por 1 a 0 y ganando en su casa para avanzar a esta llave.

Barcelona SC vs Botafogo gratis y en Youtube

