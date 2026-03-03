Sebastián Beccacece no ha dejado de estar en el ojo de la polémica por su poco “apoyo” a los jugadores de la LigaPro. El DT no ha convocado a muchos jugadores del campeonato nacional, pese a que pasaran por un gran momento. No obstante, ahora puede darse una sorpresa.

Varios rumores surgieron sobre la posibilidad de convocar a Hamilton Piedra a la Selección de Ecuador. Y ahora fue el mismo jugador de Aucas el que habló sobre esa posibilidad y de cuánto quiere jugar en ‘La Tri’. El arquero ecuatoriano viene con buenas fechas en el campeonato nacional.

“He venido trabajando desde hace mucho tiempo, he venido con años muy positivos, creo que eso es lo que me da el plus de soñar y de seguir creyendo en la Selección“, comentó Piedra en un primer momento, aunque reconoció que desde FEF no lo han buscado.

No obstante, pese a que la FEF no lo ha contactado directamente, Piedra sí reveló que desde el club “algo me comentaron”, sobre la posibilidad de ser convocado. A los jugadores nacionales de la LigaPro no se los “bloquea” por lo cual su convocatoria es revelada cuando se confirman a todos los llamados.

El momento del arco de la Selección de Ecuador es muy bueno, aunque está muy claro que el titular en el Mundial será Hernán Galíndez. Mientras que, el segundo portero sería Gonzalo Valle, sin embargo, entre polémicas y bajo nivel se podría dudar de él. El tercero sería Moisés Ramírez, que está jugando en Grecia.

Los números de Hamilton Piedra en 2025

En la temporada anterior con Aucas, Hamilton Piedra alcanzó a jugar un total de 34 partidos entre todas las competencias. Recibió 46 goles y pudo dejar su arco en 0 en 12 ocasiones. Aucas no tenía una de las mejores defensas de todos el campeonato.

Los arqueros que suele convocar Beccacece

Sebastián Beccacece ha convocado a diferentes arqueros en las últimas oportunidades. No obstante, hay 3 que ya son base. Hernán Galíndez, Gonzalo Valle y Moisés Ramírez. El otro portero que venía convocado era David Cabezas, que ahora también sigue peleando por un puesto.

