Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Duro camino: Liga de Quito, Barcelona y U. Católica ya conocen sus rivales en Copa Libertadores

Liga de Quito, Barcelona y Universidad Católica fueron sorteados en las fases previas de Copa Libertadores y tienen duros rivales.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Duro camino: Liga de Quito, Barcelona y U. Católica ya conocen sus rivales en Copa Libertadores
Duro camino: Liga de Quito, Barcelona y U. Católica ya conocen sus rivales en Copa Libertadores

La fase previa de la Copa Libertadores se sorteó este jueves en Paraguay y ya los clubes ecuatorianos tienen una radiografía de los rivales que enfrentarán en el torneo más importante. Liga de Quito, Barcelona y Universidad Católica conocen su camino previo a fase de grupos.

El representante de Ecuador que saldrá de entre Liga de Quito y Barcelona, dependiendo quién acabe tercero en LigaPro, enfrentará a Argentinos Juniors, uno de los mejores equipos del año en Argentina, pero no es todo.

En la fase 3 enfrentarán al ganador de la llave entre Botafogo de Brasil y el representante de Bolivia. Es decir, el tercero de LigaPro enfrentará a un argentino y un brasileño para meterse a fase de grupos.

Universidad Católica de Quito tiene un camino más largo pero en principio más accesible. Arrancan enfrentando a Juventud de Uruguay. Si los camaratas pasan enfrentarán a Guaraní de Paraguay y luego al ganador del partido entre Liverpool y el DIM Colombiano.

Para Barcelona y Liga de Quito es vital clasificar directo a Copa Libertadores puesto que en sus balances están calculados los 3 millones de premios que da la fase de grupos.

Publicidad

Así quedó la fase previa de la Copa Libertadores

El futuro de William Pacho tras ganar la Intercontinental con el PSG

ver también

El futuro de William Pacho tras ganar la Intercontinental con el PSG

Fase 1

  • Bolivia 4 vs. Deportivo Táchira (Venezuela) – E1
  • Juventud de Las Piedras (Uruguay) vs. Universidad Católica (Ecuador) – E2
  • 2 de Mayo (Paraguay) vs. Alianza Lima (Perú) – E3

Fase 2

  • E2 vs. Guaraní (Paraguay) – C1
  • E1 vs. Deportes Tolima (Colombia) – C2
  • E3 vs. Sporting Cristal (Perú) – C3
  • Ecuador 4 vs. Argentinos Juniors – C4
  • Bolivia 3 vs. Botafogo – C5
  • Carabobo (Venezuela) vs. Huachipato – C6
  • O’Higgins (Chile) vs. Bahía – C7
  • Liverpool vs. Independiente Medellín – C8

En resumen

  • Liga de Quito o Barcelona enfrentarán a Argentinos Juniors en la fase previa de la Libertadores.
  • El ganador de esa llave jugará contra el vencedor entre Botafogo y el representante de Bolivia.
  • Universidad Católica iniciará su participación en el torneo enfrentando a Juventud de Uruguay.
Publicidad
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Desde Fluminense hasta IDV: Los emotivos mensajes de los equipos tras el fallecimiento de Mario Pineida
Fútbol de Ecuador

Desde Fluminense hasta IDV: Los emotivos mensajes de los equipos tras el fallecimiento de Mario Pineida

Liga de Quito va por dos titulares de U. Católica antes de enfrentarlos en Copa Ecuador
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito va por dos titulares de U. Católica antes de enfrentarlos en Copa Ecuador

Gonzalo Valle brilló en Libertadores y en la Tri y ya tiene una oferta para el 2026
Fútbol de Ecuador

Gonzalo Valle brilló en Libertadores y en la Tri y ya tiene una oferta para el 2026

El premio que Conmebol le dio a Millonarios por el duelo vs. Nacional
Copa Sudamericana

El premio que Conmebol le dio a Millonarios por el duelo vs. Nacional

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo