La fase previa de la Copa Libertadores se sorteó este jueves en Paraguay y ya los clubes ecuatorianos tienen una radiografía de los rivales que enfrentarán en el torneo más importante. Liga de Quito, Barcelona y Universidad Católica conocen su camino previo a fase de grupos.

El representante de Ecuador que saldrá de entre Liga de Quito y Barcelona, dependiendo quién acabe tercero en LigaPro, enfrentará a Argentinos Juniors, uno de los mejores equipos del año en Argentina, pero no es todo.

En la fase 3 enfrentarán al ganador de la llave entre Botafogo de Brasil y el representante de Bolivia. Es decir, el tercero de LigaPro enfrentará a un argentino y un brasileño para meterse a fase de grupos.

Universidad Católica de Quito tiene un camino más largo pero en principio más accesible. Arrancan enfrentando a Juventud de Uruguay. Si los camaratas pasan enfrentarán a Guaraní de Paraguay y luego al ganador del partido entre Liverpool y el DIM Colombiano.

Para Barcelona y Liga de Quito es vital clasificar directo a Copa Libertadores puesto que en sus balances están calculados los 3 millones de premios que da la fase de grupos.

Publicidad

Publicidad

Así quedó la fase previa de la Copa Libertadores

ver también El futuro de William Pacho tras ganar la Intercontinental con el PSG

Fase 1

Bolivia 4 vs. Deportivo Táchira (Venezuela) – E1

Juventud de Las Piedras (Uruguay) vs. Universidad Católica (Ecuador) – E2

2 de Mayo (Paraguay) vs. Alianza Lima (Perú) – E3

Fase 2

E2 vs. Guaraní (Paraguay) – C1

E1 vs. Deportes Tolima (Colombia) – C2

E3 vs. Sporting Cristal (Perú) – C3

Ecuador 4 vs. Argentinos Juniors – C4

Bolivia 3 vs. Botafogo – C5

Carabobo (Venezuela) vs. Huachipato – C6

O’Higgins (Chile) vs. Bahía – C7

Liverpool vs. Independiente Medellín – C8

En resumen

Liga de Quito o Barcelona enfrentarán a Argentinos Juniors en la fase previa de la Libertadores.

o enfrentarán a en la fase previa de la Libertadores. El ganador de esa llave jugará contra el vencedor entre Botafogo y el representante de Bolivia .

y el representante de . Universidad Católica iniciará su participación en el torneo enfrentando a Juventud de Uruguay.

Publicidad