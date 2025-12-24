Liga de Quito está cerca de cerrar la venta de otro de sus jugadores, pero esta vez se trata de un juvenil. Según medios internacionales, los ‘albos’ habrían vendido al “nuevo William Pacho”.

El periodista César Mosquera da a conocer que Fricio Caicedo es nuevo jugador del Royal Antwerp de Bélgica. El club, que ya tuvo a William Pacho, lo considera una promesa de talla mundial.

El Antwerp lo ficha ahora pero recién lo podrá tener en el 2026 cuando el jugador cumpla la mayoría de edad. El defensor zurdo es uno de los futbolistas que también forma parte de la sub 19 pese a su edad.

Es el segundo jugador de la cantera de Liga que podría dar el salto a Europa antes del fin de año. Ederson Castillo está en planes del Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern Múnich y Manchester United.

De cara al 2026, según medios capitalinos, serán 20 juveniles los que serán ascendidos al primer equipo de forma intermitente. Tiago Nunes buscará soluciones en la cantera.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Fricio Caicedo – Royal Antwerp

