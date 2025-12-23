El mercado de pases 2026 está por empezar en LigaPro y Liga de Quito saldrá a fichar varios jugadores para pelear sin cansancio los tres torneos. Este miércoles se conoce que hay tres jugadores que salieron de Barcelona que entran en planes de los ‘albos’.

Joaquín Valiente, Leonai Souza y Gabriel Cortez son tres futbolistas que no continuarán en Barcelona y son del gusto de Tiago Nunes. El primero llegaría a préstamo, mientras que Cortez acaba contrato; en el caso del brasileño busca salir por falta de minutos.

Con la salida de Carlos Gruezo y la falta de volantes creativos este año, Liga de Quito tiene esos puestos como prioridad para el 2026. Souza en su momento fue de los mejores volantes de LigaPro.

En el caso de Valiente, el club lo quiere mantener pero negocia un nuevo préstamo, mientras que Defensor Sporting quiere venderlo por la suma total de 2 millones de dólares.

Liga de Quito busca por lo menos siete refuerzos para el 2025 pero también podría haber unas diez salidas de jugadores que no rindieron en la presente temporada.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Leonai Souza – Barcelona SC 2023.

