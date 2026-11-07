“Estaba sufriendo…”: Enner Valencia saca campeón a Boca Juniors y le manda un mensaje a Juan Román Riquelme

Enner Valencia es el hombre más importante de Boca Juniors en este momento después de que el ecuatoriano anotara el gol que hizo campeón de la tabla anual al ‘Xeneize’. El ecuatoriano aprovechó este gran momento para mandarle un mensaje a Juan Román Riquelme.

Después de sacar campeón a Boca, Enner conversó con ESPN y le agradeció a Riquelme por confiar en él. Fue el presidente el que más confió en el jugador ecuatoriano y el que impulsó su fichaje para que llegue al gigante sudamericano en un momento inesperado.

“Soy agradecido con él, por traerme al club más grande de América Latina. Le agradezco a él (Riquelme) por confiar. Estaba ahí arriba, lo vi que estaba sufriendo y ahora podemos festejar“, comentó el jugador ecuatoriano a Disney+, tras el final del partido.

Además, el jugador ecuatoriano también comentó que este es uno de los goles más importantes de su carrera. Y advirtió que cada gol que haría en Boca va a subir en su ranking personal.

¡¡¡BOCA QUIERE SER CAMPEÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO!!! ¡¡GOL AGÓNICO DE ENNER VALENCIA PARA EL 1-0 DE BOCA VS. DEFENSA!!



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Cuando Boca fichó a Enner Valencia se generaron un gran número de críticas, y estas aún se mantienen, pero el jugador ecuatoriano ya ahora alcanzó un nuevo nivel en Argentina. Todos los compañeros corrieron a abrazar al delantero ecuatoriano.

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¿Cuántos títulos tiene Boca Juniors?

Enner Valencia le acaba de dar a Boca el título número 75 de su historia. El delantero ecuatoriano también gana su primer campeonato con los ‘Xeneizes’, y también el primero de un ciclo que puede extenderse a lo largo del mes hasta por 5 campeonatos más.

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