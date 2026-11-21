Este sería el equipo que dirigiría Guillermo Sanguinetti en la siguiente temporada.

Guillermo Sanguinetti es uno de los entrenadores más cotizados de la LigaPro, tras una gran campaña defendiendo los colores de Macará. El DT empezó a sonar para irse a Barcelona SC, después de una temporada en la que llevó a su equipo a histórico subcampeonato.

Según reveló Jorge Taipe, la renovación de Sanguinetti con Macará está muy bien encaminada. Diferencias económicas se redujeron entre ambas partes y ahora la firma del DT estaría muy cerca para quedarse y dirigir la Copa Libertadores en 2027.

Sanguinetti siempre fue muy claro de que su intención era quedarse en Macará. Siempre comentó que el equipo ambateño tenía la prioridad para su fichaje, por lo cual, Barcelona SC no estuvo cerca de tenerlo. El DT firmaría su nuevo contrato en las siguientes semanas.

Otro aspecto que también estaría pensando en la decisión de Sanguinetti es que el club le pueda mantener la plantilla de este año. La dirigencia viene acelerando el proceso para las renovaciones de jugadores como Franco Posse y Agustín Campana.

Sanguinetti se quedaría en Macará para 2027. (Foto: Imago)

Otro equipo que también estaba interesado en Sanguinetti era Emelec, no obstante, el ‘Bombillo’ también estaba lejos de convencerlo. Macará también apunta por ser protagonista en la temporada 2027 con una plantilla y un DT que ya se conocen.

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Los números de Guillermo Sanguinetti en esta temporada

En esta última temporada con los colores de Macará, Guillermo Sanguinetti ha dirigido ya un total de 48 partidos entre todas las competencias. Sumó 25 victorias, 12 empates y 11 derrotas. Para Macará este subcampeonato es el logro más grande de su historia en la Serie A de Ecuador.

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