Este sábado 7 de noviembre de 2026 Boca Juniors se coronó campeón de la tabla anual del fútbol argentino, después de que el delantero ecuatoriano Enner Valencia anotara un gol de último minuto. El goleador aprovechó el rebote para hacer ganar a su equipo.

El gol de Enner Valencia para que Boca sea campeón

En el último centro y con Boca lanzado al ataque, el arquero de Defensa y Justicia soltó la pelota y Enner Valencia apareció. El ecuatoriano aprovechó el rebote y remató al arco prácticamente vacío aunque el defensa la rozó, la pelota terminó en el arco.

¡¡¡BOCA QUIERE SER CAMPEÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO!!! ¡¡GOL AGÓNICO DE ENNER VALENCIA PARA EL 1-0 DE BOCA VS. DEFENSA!!



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Parece la mejor película de cine este semestre de Enner Valencia con Boca. El ecuatoriano llegó muy criticado a Argentina y le costó en un inicio ganarse el apoyo de los hinchas. Pero ahora el ecuatoriano ya está en la historia del club con este gol sobre la hora.

Con esta victoria, Boca se corona como el campeón del torneo anual y como el equipo más regular del año. El club tuvo que sufrir de una manera insólita en este partido, porque Rosario Central estaba ganando su partido y el campeón era el ‘Canalla’, hasta que apareció Enner.

El contrato de Enner Valencia con Boca

Enner Valencia tiene contrato con Boca Juniors hasta finales de la temporada 2027. El ecuatoriano ahora ya tiene 4 goles muy importantes con esta camiseta, después de anotar un triplete en la Copa Argentina y ahora el gol de todo el campeonato.

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En síntesis: