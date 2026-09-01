En los próximos amistosos, Robert Moreno, pretendido por la Selección de Ecuador, ahora será rival de 'La Tri'.

La Selección de Ecuador estuvo muy interesada en el fichaje de Robert Moreno para que el español sea su nuevo entrenador en este periodo. Sin embargo, el entrenador español no llegó al equipo nacional, pero sí acabará enfrentando a Ecuador.

Este martes 1 de septiembre de 2026 se confirmó que Robert Moreno asume como entrenador de la Selección de Corea del Sur para los siguientes amistosos de este mes. El equipo de Asia se terminará enfrentando a Ecuador en la fecha FIFA de este mes.

Moreno vivirá su segundo reto a nivel de selección, puesto que, antes de dar este salto a dirigir a Corea del Sur, el DT también estuvo dirigiendo de manera interina a la Selección de España. En ese momento, dirigió a España porque Luis Enrique se marchó un tiempo, tras el fallecimiento de su hija.

Robert Moreno era uno de los principales candidatos para llegar a Ecuador y siempre estuvo en la lista de entrenadores principales a tener en cuenta. El DT recibió varios contactos, pero no avanzó a más, por motivos aún desconocidos. ‘La Tri’ se inclinó más por Marcelo Gallardo.

Robert Moreno estuvo cerca de llegar a la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Con esto también se descarta como posible nuevo DT de Ecuador, si la negociación por Marcelo Gallardo se termina cayendo. Se espera que el equipo nacional pueda encontrar a su nuevo estratega y anunciarlo en esta misma semana.

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Los partidos amistosos que jugará Ecuador

La Selección de Ecuador jugará en el mes de septiembre los siguientes partidos amistosos:

Ecuador vs Corea del Sur (24 de septiembre)

Ecuador vs Japón (1 de octubre)

Ecuador vs Panamá o Nueva Zelanda (5 de octubre)

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En síntesis: