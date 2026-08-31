Moisés Caicedo hizo enojar a todos los hinchas de Chelsea, tras su nueva lesión en la Premier League.

Moisés Caicedo está teniendo un comienzo muy irregular en la Premier League. El volante ecuatoriano se lesionó y ahora mismo no hay certezas de cuando volverá a jugar. Debutó el pasado fin de semana contra Brighton, pero apenas pudo estar en cancha y luego se marchó lesionado.

Ya Moisés Caicedo no jugó al comienzo de la Premier por una leve lesión, y ahora parece que ha recaído. Por lo cual, el futbolista ecuatoriano ya se ha ganado nuevas críticas, puesto que, los hinchas de Chelsea lo acusan de “no descansar” lo suficiente.

Tras el Mundial 2026 y una temporada muy exigente, Moisés Caicedo fue visto organizando partidos amistosos en Santo Domingo, Ecuador, y esto ahora le genera cuestionamientos. Aunque no hay ninguna relación entre estos amistosos y sus nuevas lesiones.

Es la primera vez que se ve este lado “débil” de Moisés Caicedo, puesto que, el volante ecuatoriano no es de tener muchas lesiones en su carrera. Es más, el jugador ecuatoriano ha jugado ya varios partidos seguidos y sumando más de 3.000 minutos por temporada.

Caicedo was playing these unnecessary games instead of resting after the word cup.

Now he’s injured💔🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/hYgFWrToag — Gee💙 (@iamlarrygee) August 31, 2026

Moisés también se integró sin problema a la pretemporada de Chelsea y jugó varios partidos, incluso marcó un gol. Desde Chelsea no se ha revelado que molestia sufre el ecuatoriano, pero ahora mismo su presencia es duda para el partido contra Arsenal el siguiente fin de semana.

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Los números de Moisés Caicedo en la temporada anterior

En la temporada anterior con Chelsea, Moisés Caicedo jugó un total de 50 partidos entre todas las competencias. Marcó 5 goles y dio 1 asistencia, el ecuatoriano sumó en cancha 4.169 minutos, siendo uno de los que más jugó con Chelsea y eso ahora parece que la pasa factura.

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