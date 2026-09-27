Beccacece ni lo convocaba pero ahora será titular con Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

Revelan que uno de los jugadores que Sebastián Beccacece no convocaba con Ecuador, sería titular con Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo ya comenzó a sacar conclusiones de los jugadores que ha visto en la Selección de Ecuador y, tras sus primeros trabajos y el debut, algunas piezas empiezan a ganar protagonismo. El entrenador argentino busca encontrar rápidamente una base para su nuevo proceso.

Uno de los nombres que más ha llamado su atención es Keny Arroyo, quien regresó a la Tricolor de la mano de Gallardo después de varios meses de ausencia. El entrenador no solo decidió volver a convocarlo, sino que además lo puso como titular en su primer partido al frente de Ecuador.

Arroyo apunta a repetir como titular contra Japón, según reportes de la prensa local y de Brasil. El extremo ha ganado protagonismo en Brasil y recientemente fue figura ante Vitória, partido en el que marcó un gol y dio dos asistencias en el triunfo de su equipo.

El regreso también tiene un contexto particular. Sebastián Beccacece dejó de convocarlo durante su proceso y finalmente lo excluyó de la lista de Ecuador para el Mundial 2026, pese al buen momento que atravesaba el atacante con Cruzeiro.

En este 2026, Arroyo suma 42 partidos con Cruzeiro, 31 como titular, 2.590 minutos, siete goles y tres asistencias entre todas las competiciones, según los registros publicados antes de la última fecha.

Los partidos de la Selección de Ecuador

Jueves 24 de septiembre: Corea del Sur vs. Ecuador, en el Suwon World Cup Stadium (Big Bird Stadium). Hora en Ecuador: 06:00. Será el debut oficial de Gallardo.

Jueves 1 de octubre: Japón vs. Ecuador, en el Estadio de Yokohama (Nissan Stadium), por la Copa Kirin. Hora en Ecuador: 05:10.

Lunes 5 de octubre: Ecuador vs. Panamá o Nueva Zelanda, en el Estadio Nacional de Tokio, también por la Copa Kirin. El rival y el horario definitivo dependen del resultado ante Japón.

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