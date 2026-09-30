Fue figura de Emelec y recibió una oferta para jugar en Barcelona ¿camisetazo?

Una de las figuras de Emelec reveló que recibió la oferta de Barcelona SC en lo que hubiera sido un camisetazo en LigaPro.

Romario Caicedo pudo protagonizar uno de los grandes “camisetazos” del fútbol ecuatoriano, ya que durante su etapa como jugador de Emelec recibió una propuesta para pasar a Barcelona SC.

La propuesta llegó entre 2023 y 2024, cuando Segundo Alejandro Castillo se comunicó con Caicedo para intentar llevarlo a Barcelona SC. “Segundo Alejandro Castillo me llamó para ir a Barcelona SC, pero yo tenía contrato con Emelec”, reveló el futbolista durante una entrevista con El Canal del Fútbol.

Caicedo explicó que su decisión estuvo relacionada con el vínculo que había construido con Emelec durante varios años. “Por todo lo que Emelec me había dado, sentí que le debía por lo menos cumplir mi contrato. Tenía que devolver lo que Emelec me había dado y por eso decidí quedarme”, señaló el defensor.

El lateral también recordó la complicada etapa deportiva que atravesaba el Bombillo en ese momento. Emelec venía de años difíciles y llegó a pelear en la parte baja de la tabla, en medio de una transición dirigencial tras la salida de Nassib Neme. “Desde el 2023 para acá el club ha estado peleando de mitad de tabla para abajo”, explicó.

Romario Caicedo permaneció nueve años en Emelec, donde se convirtió en uno de los jugadores importantes del equipo y fue parte del plantel que conquistó el campeonato ecuatoriano de 2017.

Los jugadores de Emelec que pasaron a Barcelona recientemente

Bryan Carabalí, Fernando Gaibor, Joao Rojas, Dixon Arroyo, Luis Fernando León, son algunos de los jugadores que pasaron a los clubes opuestos del Astillero en las últimas temporadas.

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Romario Caicedo – Emelec.

En resumen