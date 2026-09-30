Marcelo Gallardo no dudó y cambiará tres jugadores en la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador se prepara para su amistoso contra Japón y se conocen los tres primeros jugaores que cambiaría Marcelo Gallardo.

La Selección de Ecuador busca dejar atrás la goleada 3-0 ante Corea del Sur y ya se prepara para su segundo partido de la Copa Kirin frente a Japón. Marcelo Gallardo tendría en mente realizar cambios en el once titular para buscar una mejor respuesta de la Tricolor.

Entre las principales novedades aparecen Denil Castillo, Leonardo Realpe y Juan Riquelme Angulo. Castillo podría ingresar en lugar de Keny Arroyo o Alan Franco, Angulo reemplazaría a Jordy Caicedo y Realpe ocuparía el puesto de Jackson Porozo en la defensa.

Angulo dejó buenas sensaciones por su movilidad durante los pocos minutos que tuvo ante Corea del Sur, mientras que Realpe aparece como alternativa después del flojo rendimiento mostrado por Porozo. Por su parte, Denil Castillo se perfila como uno de los jugadores importantes para este nuevo proceso de Gallardo.

Una diferencia importante para el entrenador argentino es que esta semana sí tuvo la oportunidad de trabajar con el grupo durante varias prácticas. Antes del encuentro ante Corea del Sur, Gallardo y algunos jugadores se habían incorporado tarde a la concentración y prácticamente no tuvo tiempo para preparar al equipo con sus jugadores.

Ecuador, además, afronta este proceso con varias bajas importantes. Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez no forman parte de esta convocatoria por lesión pero son nombres fijos en la ‘Tri’.

Los partidos de la Selección de Ecuador

Jueves 24 de septiembre: Corea del Sur vs. Ecuador, en el Suwon World Cup Stadium (Big Bird Stadium). Hora en Ecuador: 06:00. Será el debut oficial de Gallardo.

Jueves 1 de octubre: Japón vs. Ecuador, en el Estadio de Yokohama (Nissan Stadium), por la Copa Kirin. Hora en Ecuador: 05:10.

Lunes 5 de octubre: Ecuador vs. Panamá o Nueva Zelanda, en el Estadio Nacional de Tokio, también por la Copa Kirin. El rival y el horario definitivo dependen del resultado ante Japón.

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Denil Castillo es una de las promesas de la Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen