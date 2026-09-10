Fue ídolo de Independiente del Valle, seleccionado de Ecuador y ahora sería DT del Deportivo Cuenca

El Deportivo Cuenca busca un nuevo entrenador y entre sus candidatos está un ex jugador de la Selección de Ecuador e IDV.

Deportivo Cuenca trabaja en la elección de su nuevo director técnico. La dirigencia ya redujo la lista a cuatro carpetas y espera tomar una decisión entre hoy y mañana.

Uno de los nombres que aparece entre las opciones es Daniel Librado Azcona, exarquero de la Selección de Ecuador. El paraguayo nacionalizado ecuatoriano tuvo una extensa trayectoria en el fútbol del país, especialmente con Independiente del Valle.

El Deportivo Cuenca necesita encontrar una solución para mejorar su presente en la LigaPro. El conjunto ‘colorado’ ocupa actualmente los últimos puestos de la tabla de posiciones y busca cerrar la temporada al menos clasificando a Sudamericana.

La decisión final se conocería entre este jueves y viernes. La dirigencia deberá elegir entre las cuatro alternativas que continúan en carrera para asumir el proyecto del Deportivo Cuenca.

Lo último que se conoció de Librado Azcona fue que en el 2024 formó parte de un torneo regional de divisiones inferiores de Paraguay, sin embargo lo jugó como delantero.

Los títulos de Librado Azcona en su carrera como jugador

Fue parte de la Copa América 2015 con la Selección de Ecuador, en IDV fue finalista de Libertadores. Su etapa más destacada fue en el Olimpia de Paraguay, ganando cinco títulos.

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Librado Azcona – Selección de Ecuador.

En resumen